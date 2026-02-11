Jude Law interpreta Vladimir Putin nel film "Il Mago del Cremlino", adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, vincitore del Grand Prix du roman de l’Académie française nel 2022. La regia è affidata a Olivier Assayas, che firma la sceneggiatura insieme a Emmanuel Carrère. La pellicola ha celebrato la sua prima mondiale il 31 agosto 2025, in occasione della 82ª Mostra del Cinema di Venezia.

Il progetto vanta un cast internazionale di rilievo, con la partecipazione di attori quali Paul Dano e Alicia Vikander. Le riprese si sono svolte in Lettonia, location scelta per ricreare fedelmente le atmosfere della Russia contemporanea evocate nel libro.

L’annuncio della produzione ha immediatamente catturato l’attenzione del panorama cinematografico globale, sia per il successo del romanzo di da Empoli, sia per la caratura del regista Assayas.

Un'opera letteraria di successo diventa un film internazionale

"Il Mago del Cremlino" si afferma come una delle opere più significative della letteratura europea recente. La trasposizione cinematografica mira a catturare il senso di mistero e potere che avvolge la figura di Putin, attraverso la lente registica di Assayas e l’interpretazione di Jude Law. Il romanzo, tradotto in oltre trenta lingue, ha registrato un notevole successo di vendite, superando le centomila copie in Francia.

La produzione internazionale si avvale di professionisti di altissimo profilo, con l’obiettivo di offrire una lettura cinematografica intensa e fedele allo spirito dell’opera letteraria.

La scelta della Lettonia come set sottolinea la volontà di costruire un contesto narrativo credibile e suggestivo.

Jude Law: un attore versatile tra cinema d'autore e blockbuster

Jude Law, attore britannico nato nel 1972, vanta una carriera eclettica che abbraccia sia il cinema d’autore sia le grandi produzioni hollywoodiane. Le sue interpretazioni gli sono valse candidature all’Oscar per film quali "Il talento di Mr. Ripley" e "Ritorno a Cold Mountain", dimostrando una notevole versatilità. Il suo ruolo ne "Il Mago del Cremlino" segna un momento significativo nella sua carriera, rappresentando la sua prima volta nei panni di una figura politica contemporanea di tale complessità e risonanza globale come Vladimir Putin.

Olivier Assayas, regista e sceneggiatore del film, è una figura di spicco nel cinema internazionale. La collaborazione con Emmanuel Carrère per la sceneggiatura e la presenza di un cast di prim'ordine accrescono ulteriormente l'attesa per questa interpretazione cinematografica del romanzo di da Empoli, presentata in anteprima mondiale alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia.