LDA (Luca D’Alessio) e Aka 7even (Luca Marzano), entrambi emersi dal talent show Amici di Maria De Filippi, partecipano insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. Il pezzo segna la loro prima esibizione in coppia all’Ariston, dopo esperienze soliste: Aka 7even nel 2022 con “Perfetta così” e LDA nel 2023 con “Se poi domani”.

Un’amicizia che diventa progetto musicale

Il brano nasce da un’intesa spontanea tra i due artisti, sviluppata tra le mura di casa e trasformata in un album omonimo in uscita il 6 marzo.

Il disco, composto da dieci tracce, riflette una connessione umana prima ancora che artistica, con sonorità che mescolano musica napoletana, cantautorato italiano e influenze moderne.

La serata delle cover e le radici napoletane

Durante la serata delle cover, LDA e Aka 7even si esibiranno con Tullio De Piscopo in una rilettura di “Andamento Lento”, brano simbolo della musica italiana. Il progetto valorizza anche le loro radici: per la prima volta cantano in napoletano, un elemento che LDA ha sempre esitato a usare, ma che ora emerge con naturalezza.

Il loro sodalizio artistico non è una mossa di marketing, ma il frutto di una convivenza e di un’amicizia consolidata nel tempo, che ha dato vita a un percorso condiviso e autentico.

Un album che parla d’amore

“Poesie Clandestine” è un album che esplora l’amore in tutte le sue sfumature: intenso, viscerale, a volte fugace, ma sempre vissuto con pienezza. Il progetto è nato in tempi rapidi, in appena sedici giorni, e riflette la verità e la sensibilità dei due artisti, che hanno messo da parte i percorsi solisti per creare qualcosa di nuovo insieme.

Il brano e l’album rappresentano un nuovo capitolo per entrambi, che unisce talento, amicizia e radici comuni in un progetto destinato a lasciare il segno.