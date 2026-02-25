La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha presentato sul palco dell’Ariston una varietà di stili, in cui l’eleganza classica ha prevalso su scelte più audaci. Tra i personaggi che hanno catturato l’attenzione, Arisa ha conquistato il pubblico con un abito bianco impreziosito da cristalli, mentre Dargen D’Amico ha suscitato dibattito con un outfit ispirato al parquet di casa sua.

Arisa: luce e raffinatezza sul palco

Arisa ha brillato indossando un abito firmato Des_Phemmes by Salvo Rizza. L’originale creazione era arricchita da oltre mille gocce di cristallo chandelier, ricamate a mano, che conferivano movimento al capo.

Completato da capelli sciolti in stile Old Hollywood, il look ha sottolineato la sua presenza scenica e la sua innata eleganza, ottenendo un riscontro molto positivo.

Dargen D’Amico: provocazione o scelta stilistica?

Dargen D’Amico ha optato per un completo kimono double breast di Mordecai, abbinato a occhiali neri a mascherina. L’abito riproduceva l’effetto del parquet, una scelta concettuale che ha generato reazioni contrastanti: apprezzata da alcuni come atto di provocazione stilistica, è stata giudicata da altri come un look difficile da interpretare, ricevendo un riscontro meno favorevole.

Altri look in evidenza

Tra gli altri protagonisti della serata, Carlo Conti ha scelto uno smoking blu notte con revers in raso di Stefano Ricci, un classico intramontabile che ha convinto.

Laura Pausini ha sfoggiato un elegante abito nero a sirena in velluto di Giorgio Armani, impreziosito da un collier di diamanti e tanzanite di Pomellato. Tra le proposte più audaci, Ditonellapiaga ha indossato un abito rosa a palloncino con una t-shirt con la scritta “Che fastidio!”, mentre Can Yaman ha puntato su uno smoking bianco con petto nudo, una scelta definita un po’ tamarra.

Arisa: un percorso artistico e stilistico

Arisa è una cantante italiana riconosciuta per la sua voce intensa e il suo stile eclettico. La sua carriera è costellata da diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui la vittoria nel 2009 con il brano “Sincerità”. Nel corso degli anni, ha dimostrato una notevole capacità di reinventarsi, alternando look sofisticati a scelte più audaci, sempre capaci di generare un forte impatto emotivo sul pubblico.