Malika Ayane torna al Festival di Sanremo per la sesta volta con il brano ‘Animali Notturni’, accompagnata da una nuova consapevolezza e da una ‘leggerezza nuova’. La cantante rivela che gli anni trascorsi nel teatro non sono stati un’alternativa alla musica, ma un’integrazione che le ha permesso di incubare le proprie idee. Il Festival, spiega, è sempre stato nella sua lista dei desideri, ma serviva il momento giusto per affrontarlo: “Se non sei abbastanza centrato, Sanremo ti mastica e ti sputa”.

‘Animali Notturni’: un brano che conquista

Il brano, scritto da Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta e composto con Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone, è prodotto da Itaca e Faraone.

Malika racconta di essersi innamorata subito della canzone: “La canzone è bellissima. Potrei trasformarmi in un sequencer e farvi tutti i suonini”. Il testo le è arrivato già molto definito, e lei ha contribuito con delicatezza: “Le frasi che potevo aver scritto io, poi le ho scritte io. Il resto era un vestito perfetto da rifinire”. Ogni ascolto la entusiasma sempre di più.

Un ritorno festoso e un tour nei teatri

Dal 27 febbraio il brano sarà disponibile anche in una versione esclusiva in 45 giri, con ‘Animali Notturni’ sul lato A e l’inedita “(siamo tutti) animali notturni” sul lato B, realizzata insieme al trio francese Dov’è Liana. Malika anticipa che si aspetta di “divertirmi tantissimo” e definisce il suo ultimo Sanremo, quello del 2021 senza pubblico, come “quattro e mezzo”: questo, scherza, “si prenderà la metà che mancava nel 2021”.

Dopo il Festival, tornerà dal vivo con un tour nei principali teatri italiani, a partire da Fermo il 1° novembre, con tappe a Roma, Firenze, Milano, Torino, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia e Pescara. Il tour accompagnerà l’uscita del nuovo album, previsto per l’autunno, frutto di tre anni di scrittura e raccolta di canzoni.

Un legame rinnovato con l’identità artistica

Il ritorno a Sanremo segna anche l’inizio di un nuovo capitolo con l’etichetta Carosello Records, con cui Malika collabora da poco più di un anno. L’artista sottolinea di aver trovato uno spazio che le permette di costruire un lavoro autentico, rispettando la sua identità. Per la serata delle cover, ha scelto Claudio Santamaria per interpretare ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ di Mina, definendolo “fantastico, bello come il sole, canta da Dio”.

Malika cita Ornella Vanoni come spirito guida e amica, da cui ha imparato “leggerezza e libertà, fare bellezza e vivere la vita”. La notte, tema centrale della canzone, è per lei un territorio di possibilità. Se dovesse identificarsi in un animale notturno, sceglie la sua gatta Marmitta: “dorme elegantissima oppure dà fastidio senza motivo. Questo è molto me”.

In un contesto esterno segnato da polemiche, Malika distingue tra percezione esterna e realtà vissuta: nelle prove ha trovato “grande entusiasmo” e “una enorme disponibilità”. Il suo obiettivo è sorprendere se stessa più che gli altri: “Questa volta me la godo proprio tanto”.