A otto anni dalla scomparsa del celebre scrittore e semiologo Umberto Eco, avvenuta il 19 febbraio 2016, si è tenuta una maratona web globale dedicata alla sua memoria. L'iniziativa, promossa dalla Famiglia Eco e dalle Fondazioni a lui dedicate, ha visto il coinvolgimento di numerosi intellettuali, artisti e personalità del mondo della cultura.

L'evento ha registrato la partecipazione di figure di spicco come Luciano Canfora e Paolo Fresu, che hanno offerto contributi video e testimonianze per celebrare la memoria e l'eredità intellettuale di Eco.

La maratona si è svolta interamente online, consentendo a un pubblico internazionale di seguire e interagire con le diverse proposte culturali.

Un omaggio collettivo alla figura di Umberto Eco

La maratona ha rappresentato un omaggio collettivo alla figura poliedrica di Umberto Eco, autore de “Il nome della rosa” e protagonista del dibattito pubblico italiano e internazionale per decenni. Attraverso i contributi video, sono stati ricordati i molteplici aspetti della sua attività di studioso, scrittore e pensatore, sottolineando l'attualità del suo pensiero e la sua profonda influenza sulla cultura contemporanea.

L'iniziativa ha permesso di mantenere viva l'attenzione sull'eredità scientifica e civile di Umberto Eco, proponendone la memoria alle nuove generazioni e favorendo il dialogo tra studiosi, studenti e appassionati di cultura umanistica.

Partecipazione e contributi da tutto il mondo

La maratona web ha raccolto contributi provenienti da tutto il mondo, a testimonianza della portata internazionale dell'opera di Eco. Le Fondazioni e la Famiglia Eco hanno coordinato l'evento, che si è svolto interamente online, offrendo la possibilità di accedere ai contenuti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Il successo dell'iniziativa conferma l'importanza di Umberto Eco nel panorama culturale globale e la volontà di continuare a diffondere il suo pensiero e la sua opera attraverso strumenti innovativi e partecipativi, mantenendo vivo il suo lascito.