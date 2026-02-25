Chiello, nome d’arte di Rocco Modello, è tra i trenta concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Ti penso sempre’. L’artista lucano, già presente sul palco dell’Ariston nel 2025 come ospite nella serata delle cover insieme a Rose Villain, interpreta ora un pezzo che esplora il tema di un amore finito, descritto come un’esperienza collettiva che ognuno può interpretare a modo proprio.

Il percorso artistico e l’identità musicale

Originario di Venosa, in Basilicata, Chiello nasce nel 1999 e inizia a fare musica intorno ai dodici anni, influenzato da artisti come Fabri Fibra, Nirvana e cantautori come Luigi Tenco e Gino Paoli.

Frequenta il liceo artistico, che lascia al penultimo anno per dedicarsi completamente alla musica. Dopo l’esperienza con il collettivo FSK Satellite, intraprende la carriera solista, collaborando con nomi di rilievo come Mace, Colapesce, Rkomi, Madame, Sick Luke, Mahmood, Tedua, Coez e Guè. Nel 2021 pubblica il singolo ‘Quanto ti vorrei’, che anticipa l’album d’esordio ‘Oceano Paradiso’, certificato disco d’oro. Seguono il secondo album ‘Mela marcia’ nel 2023 e il terzo, ‘Scarabocchi’, uscito ad aprile 2025.

Il legame con Rose Villain e il ritorno a Sanremo

Nel 2025 Chiello ha calcato il palco dell’Ariston come ospite nella serata delle cover, duettando con Rose Villain su ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti.

Ora torna in gara con ‘Ti penso sempre’, un brano che affronta il tema della fine di una relazione con toni emotivi e personali, confermando il suo legame con il Festival.

L’origine del suo nome d’arte è un’evoluzione di ‘Pistacchiello’, un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento alla sua identità artistica.