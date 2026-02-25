Al Teatro Ariston, nella serata d’esordio del Festival, Carlo Conti insieme alla Pausini e Can Yaman hanno annunciato le 5 preferenze della giuria della sala stampa, tv e web: Serena Brancale, Arisa, Fulminacci, Fedez & Masini e Ditonellapiaga. Un risultato che incrocia in parte le previsioni dei bookmaker e in parte quelle elaborate dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale.

I pronostici: tra quote e algoritmi

Le agenzie di scommesse avevano già ristretto il campo. In testa, a pari merito, Serena Brancale e Fedez & Masini. Una previsione rispettata: entrambi entrano nei primi 5 della classifica di Sanremo 2026 della giuria.

Diverso il discorso per le previsioni algoritmiche. ChatGPT, Gemini e Copilot hanno simulato una classifica sulla base di parametri come popolarità, qualità artistica, esposizione mediatica e storico sanremese. Ne è uscita una convergenza sorprendente: tutti e cinque i nomi indicati dalla sala stampa compaiono nelle rispettive top 5, tranne Arisa, meno presente nelle simulazioni.

L’elemento più interessante riguarda Ditonellapiaga. L’artista compare in tutte e tre le classifiche digitali come profilo forte per originalità e impatto critico. Serena Brancale viene addirittura indicata vincitrice da Gemini, che privilegia equilibrio tra qualità vocale e peso mediatico, criterio che favorisce anche nomi come Tommaso Paradiso e il duo Fedez-Masini.

Copilot, invece, ipotizza uno scenario più imprevedibile: in testa mette Fulminacci. Una scelta controcorrente che trova conferma nell’apprezzamento della sala stampa.

Ditonellapiaga apre la competizione sanremese

Ditonellapiaga è la prima concorrente ad aprire la gara. Look cartoon, tutù “piratesco”, t-shirt con il titolo del brano stampato in grande: “Che fastidio”. Un elenco di cose odiate, trasformato in ritmo.

L’esibizione è teatrale. Le ballerine indossano abiti che richiamano lo stile di Fulminacci. Si tratterà di una coincidenza oppure di una scelta studiata? Sicuro questo dettaglio è stato notato dai telespettatori e dai critici.

Di sicuro l’originalità è il suo elemento distintivo. La sala stampa la inserisce tra i migliori cinque della prima classifica di Sanremo 2026.

Segnale chiaro: la proposta non è solo estetica, ma strutturata. Il pezzo resta in testa, il ritornello è immediato.

Arisa incanta l’Ariston

Arisa sale sul palco in total white. Linea pulita, atmosfera sospesa. Canta “Magica favola” con controllo e intensità. La voce resta il suo punto fermo: timbro riconoscibile, vibrato saldo, acuti pieni.

Il pubblico la accompagna con un coro spontaneo. Non è solo consenso, è partecipazione. La sala ascolta in silenzio e poi applaude a lungo.

Arisa entra nei primi 5 posti della classifica di Sanremo 2026 della prima serata. La sua forza la rende padrona del palcoscenico più temuto: pochi gesti, sguardo fisso in platea, nessuna distrazione. Il brano punta sulla melodia, senza effetti speciali.

Funziona perché resta.

Serena Brancale, emozione privata

Serena Brancale sceglie anche lei il total white. Abito lungo, linea essenziale. Il testo di Qui con me racchiude una dedica alla madre scomparsa. Il tema è personale, la resa è diretta e probabilmente questa carica di emozioni le ha permesso di rientrare tra i primi della classifica di Sanremo 2026.

La voce si muove tra soul e tradizione italiana. Non forza. Tiene il tempo, lascia spazio alle parole. L’Ariston ascolta e poi esplode in un applauso compatto.

Fulminacci, malinconia in primo piano

Fulminacci porta “Stupida fortuna”, scritto con Pietro Paroletti. Il brano scorre su una linea malinconica, coerente con il suo percorso. A vent’anni ha vinto la Targa Tenco, oggi conferma una scrittura personale.

Completo grigio oversize, tono dimesso. Fulminacci canta fermo, quasi raccolto. Il testo parla di occasioni perse e coincidenze. La sala stampa apprezza la sua performance.

Fedez & Masini, coppia rodata

Fedez e Marco Masini tornano insieme dopo l’esperimento della serata duetti dello scorso anno. “Male necessario” unisce falsetto e rap. Il contrasto ha catturato l'attenzione della giuria e li ha portati nella top 5 della classifica di Sanremo 2026.

Sebbene i bookmaker li considerano come probabili vincitori - a pari merito con Serena Brancale - la sfida è ancora aperta e tutto potrebbe cambiare.

Sala stampa e pubblico: affinità e divergenze

La prima serata mostra un equilibrio tra previsione e sorpresa della classifica del Festival di Sanremo 2026.

I favoriti tengono. Le simulazioni digitali intercettano alcuni nomi chiave. Ma la presenza di Arisa nella top 5 della sala stampa segnala uno scarto rispetto agli algoritmi.

Il limite delle previsioni automatiche è evidente: analizzano dati, non emozioni. Non registrano il silenzio dell’Ariston prima dell’ultimo ritornello. Non misurano un coro spontaneo.

Sanremo resta un evento dal vivo. Conta la voce, l'emozione suscitata, la risposta immediata e spontanea del pubblico. Un evento ricco di intrattenimento che toccano le corde del cuore come è successo, ieri sera, con l'esibizione di Tiziano Ferro prevista nella scaletta della prima serata di Sanremo 2026.