Le Bambole di Pezza, band milanese interamente femminile, si confermano la rivelazione digitale del Festival di Sanremo. I dati Spotify indicano un incremento degli ascolti pari al +2000% dopo la loro partecipazione alla kermesse.

Un exploit digitale senza precedenti

Partite come outsider, le Bambole di Pezza hanno registrato il maggior balzo percentuale su Spotify tra gli artisti in gara, con una crescita del +2000% post‑Festival. Questo risultato le colloca al vertice della classifica digitale, superando anche nomi più affermati.

Una performance che ha fatto breccia

La band ha conquistato il pubblico grazie a una proposta musicale eclettica. Dalla delicatezza jazz di “Fly Me to the Moon” al DopoFestival, alla potente reinterpretazione rock di “Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin, unita alla sigla “Occhi di gatto” nella serata cover, fino al pop‑rock del brano in gara “Resta con me”. Le clip virali e i trend sui social hanno amplificato ulteriormente il loro impatto.

Contesto e conferme

Un report indipendente conferma che l’effetto Sanremo ha generato un aumento medio degli ascolti su Spotify superiore al 350% per gli artisti in gara, con listener mensili globali in crescita del 101%. Tra gli exploit più significativi, oltre alle Bambole di Pezza (+2000%), spiccano Maria Antonietta e Colombre.

Chi sono Le Bambole di Pezza

Le Bambole di Pezza sono una rock band nata a Milano, composta da cinque musiciste. Con una carriera di oltre vent’anni, quattro album e numerosi concerti, portano sul palco temi legati al femminismo e all’autodeterminazione. A Sanremo 2026 hanno gareggiato con il brano “Resta con me”, una power ballad pop‑rock pubblicata il 25 febbraio 2026.

La loro ascesa su Spotify dimostra come talento, versatilità e presenza digitale possano trasformare la partecipazione a un festival in un vero e proprio trampolino di lancio.