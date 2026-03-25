Il Bif&st – Bari International Film & TV Festival si terrà a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. L’edizione vedrà il Teatro Petruzzelli ospitare omaggi al regista premio Oscar Giuseppe Tornatore e all’attore Wes Studi. Il 24 marzo, Tornatore riceverà il Premio Bif&st “Arte del Cinema” per la sua carriera. Il 25 marzo, Studi, anch’esso premio Oscar, sarà insignito dello stesso riconoscimento per la sua «eccellenza creativa nella continuità dell’opera». Le mattinate al Petruzzelli proporranno gli “Incontri di Cinema”, con proiezioni di film scelti dai premiati e dialoghi.

Giuseppe Tornatore: retrospettiva e film-concerto

Il 24 marzo, la giornata dedicata a Giuseppe Tornatore includerà una retrospettiva delle sue opere. La serata culminerà con il film-concerto di Nuovo Cinema Paradiso, accompagnato dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora di Ennio Morricone. L'Orchestra e il Coro della Fondazione Petruzzelli interpreteranno le musiche, offrendo un’esperienza unica di cinema e musica live.

Wes Studi: poesia e musica dei nativi d’America

Il 25 marzo, per il premio a Wes Studi, il Teatro Petruzzelli presenterà una performance dal vivo di poesie e musiche dei nativi d’America. L’attore sarà affiancato dal pianista Emanuele Arciuli. Sarà un momento emozionante e un’opportunità per il pubblico di esplorare la cultura dei nativi americani, arricchendo il programma del festival.

Il Teatro Petruzzelli, quinta teatrale più grande d’Italia, è il cuore del Bif&st. La sua centralità è cruciale per la rassegna, che offre un programma variegato di premi, proiezioni e performance. L'edizione 2026 del Bif&st, con gli omaggi a Giuseppe Tornatore e Wes Studi, rafforza il ruolo del festival nel mettere in luce le eccellenze internazionali del cinema e il Mediterraneo come crocevia culturale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati.