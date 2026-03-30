Dargen D’Amico, noto cantautore e rapper, presenta il suo nuovo album, ‘Doppia Mozzarella’, un progetto discografico che si erge a critica contro la società del consumo eccessivo. L’artista, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘AI AI’, ha svelato come questa sua ultima fatica sia una profonda riflessione sulla necessità di imparare a dire “no” alla bulimia di stimoli e offerte che pervadono la vita contemporanea. La metafora della “doppia mozzarella” diventa simbolo di una insoddisfazione cronica, generata dall’abbondanza e dalla ricerca incessante di qualcosa oltre i bisogni reali, un invito a riscoprire il valore della sottrazione e dell’autenticità.

‘Doppia Mozzarella’: un manifesto per l’essenziale

Il cuore pulsante dell’album batte al ritmo del concetto di sottrazione, suggerendo che la vera felicità risiede nella capacità di concentrarsi su ciò che è realmente essenziale. D’Amico evidenzia come la cultura odierna spinga a desiderare sempre di più, ma invita a un consapevole “fare qualche passo indietro” per riscoprire il valore intrinseco delle cose. Frutto di oltre due anni di lavoro, il disco esplora anche il complesso rapporto tra l’essere umano e la tecnologia, tema già accennato nel suo brano sanremese ‘AI AI’. L’artista sottolinea come la costante esposizione a stimoli e offerte renda arduo discernere il significativo, culminando in una sensazione di insoddisfazione difficile da comprendere.

Musica: terapia personale e critica al sistema

Per Dargen D’Amico, la musica trascende il mero prodotto commerciale, configurandosi come un potente strumento terapeutico, indispensabile per fare chiarezza con se stesso. Questa visione lo ha portato a realizzare il nuovo album senza la presenza di featuring con nomi noti, privilegiando un processo creativo intimo e collaborativo con i suoi musicisti. Brani come ‘Tecno Tango’ affrontano con la sua tipica ironia il rischio di omologazione e di diventare una “moda”, mentre ‘AI AI’ si fa portavoce di una riflessione più ampia sui pericoli e le implicazioni dell’intelligenza artificiale, invocando un dibattito più serio e approfondito su tali questioni.

L’artista si dimostra altresì pragmatico riguardo al futuro dell’industria musicale e di eventi di risonanza come il Festival di Sanremo, enfatizzando l’importanza di ruoli ben definiti tra artisti e presentatori per preservare l’integrità dello spettacolo.

Dargen D’Amico: l’artista tra ironia e impegno sociale

Jacopo Matteo Luca D’Amico, in arte Dargen D’Amico, è un poliedrico artista milanese che da anni anima la scena musicale italiana. Riconosciuto per la sua singolare capacità di fondere ironia e profondità nei testi, ha calcato più volte il prestigioso palco del Festival di Sanremo e ha ricoperto il ruolo di giudice in talent show di successo come X Factor. Il suo percorso artistico si distingue per una costante attenzione ai temi sociali e per la ferma volontà di impiegare la musica come potente veicolo di riflessione e dialogo collettivo.