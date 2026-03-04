Durante i lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo studentato in via Ostiense a Roma, è emerso un importante complesso archeologico risalente all'età romana. Gli scavi hanno portato alla luce una serie di edifici e tombe che arricchiscono significativamente le conoscenze sul passato della zona, testimoniando la presenza di insediamenti abitativi di rilievo nel settore sud-orientale della città antica. La scoperta è avvenuta nell’ambito di un cantiere finalizzato alla costruzione di una residenza per studenti universitari, offrendo nuovi spunti per gli studi sulla topografia della Capitale.

Edifici e tombe romane riemergono a Roma

L’intervento archeologico è stato curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, insieme a tecnici incaricati dal Ministero della Cultura e dalla società costruttrice. Le indagini hanno permesso di portare alla luce resti murari, pavimentazioni di pregio e numerosi reperti funerari, tra cui tombe integre e oggetti di corredo. Secondo gli archeologi, si tratta di un’indagine che restituisce un quadro inedito e ricco di dettagli sulla vita e sulle attività svolte nell’area di via Ostiense in epoca romana. Le prime valutazioni indicano la presenza di strutture residenziali sviluppate tra il I e il III secolo dopo Cristo.

Rilevanza archeologica degli edifici scoperti

I resti emersi durante lo scavo si articolano in più complessi edilizi, alcuni dei quali presentano pavimenti mosaicati e trame murarie ben conservate. In particolare, sono stati individuati vani di abitazione e ambienti che potrebbero aver avuto una funzione pubblica o commerciale. Accanto agli edifici, sono emerse diverse tombe a inumazione, alcune delle quali ancora corredate da oggetti in ceramica e lucerne, testimonianze dirette dei rituali funerari in uso nella Roma antica. Gli archeologi sottolineano che la posizione del sito lungo l’asse della via Ostiense suggerisce la presenza di un quartiere cittadino già densamente abitato e strategicamente rilevante per i collegamenti verso il porto di Ostia.

La complessità delle strutture e la qualità dei ritrovamenti offrono un contributo notevole alla ricostruzione del tessuto urbano di età imperiale nella zona del moderno quartiere Ostiense. Negli ultimi anni la via Ostiense si è confermata un’area estremamente ricca dal punto di vista archeologico, con numerose scoperte che hanno gettato nuova luce sull’espansione e la vita quotidiana della Roma antica fuori dalle mura.

Valorizzazione del patrimonio storico di via Ostiense

Situata tra il centro storico di Roma e l’area portuale di Ostia Antica, la via Ostiense fu, fin dalle sue origini in età repubblicana, uno degli assi viari principali della città. Nel corso dei secoli, la strada e le sue adiacenze hanno accolto ville, edifici pubblici, necropoli e aree produttive, molte delle quali ancora oggetto di scavi e studi archeologici.

Il recente rinvenimento si inserisce nel più ampio contesto dei numerosi ritrovamenti che, soprattutto negli ultimi decenni, hanno arricchito la conoscenza della storia urbanistica e sociale di questo settore.

I reperti saranno oggetto di analisi, restauro e valorizzazione, con l’obiettivo di renderli accessibili al pubblico attraverso future esposizioni e iniziative di divulgazione. L’episodio conferma l’importanza di una scrupolosa attività di sorveglianza e tutela durante i lavori di trasformazione urbana in un territorio ricco di testimonianze storiche come quello romano.