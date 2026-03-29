Ryan Gosling si conferma protagonista indiscusso al botteghino nordamericano con il film 'L'ultima missione: Project Hail Mary', in cui interpreta un professore di scienze incaricato di salvare il pianeta. Nel suo secondo weekend di programmazione, la pellicola ha incassato ben 54,5 milioni di dollari, portando il totale negli Stati Uniti a superare i 164 milioni. Questi numeri consolidano la posizione del film tra i campioni d'incasso dell'anno, avendo già superato, nei primi dieci giorni, successi recenti come 'Oppenheimer' (2023), 'Dune - Parte Due' (2024) e 'Sinners – I Peccatori'.

Le previsioni indicano che il film potrebbe raggiungere i 265 milioni di dollari, con un'ulteriore spinta attesa grazie al ponte pasquale.

Diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller, il film è una produzione di Amazon MGM Studios. Per lo studio, 'L'ultima missione: Project Hail Mary' rappresenta già il maggiore incasso di sempre, superando il precedente record di 'Creed III', fermo a 156,2 milioni di dollari. Le performance al botteghino lo posizionano come lo sci-fi di maggior successo del periodo. L'interpretazione di Gosling in questo ruolo centrale, all'interno di una trama che mescola avventura spaziale e suspense, ha contribuito significativamente al successo e all'apprezzamento del pubblico.

Gli altri protagonisti del botteghino

Alle spalle del trionfo di Gosling, si mantiene stabile in seconda posizione 'Jumpers – Un salto tra gli animali', il lungometraggio d’animazione Pixar (Disney) diretto da Daniel Chong. Il film ha aggiunto oltre 12 milioni di dollari ai suoi incassi, raggiungendo quasi 139 milioni complessivi dopo quattro settimane di programmazione, confermandosi tra i successi più duraturi dell'anno.

Tra le nuove proposte, l'esordio di 'Ti uccideranno', un horror-action-comedy di Kirill Sokolov con Heather Graham e Patricia Arquette, ha deluso le aspettative. Il film ha debuttato con soli 5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 9 milioni a livello globale, ben al di sotto dei 20 milioni previsti.

Questa produzione indipendente della russa Hype Film è distribuita in Nord America da Neon e in Italia da Warner Bros. Nel frattempo, un altro titolo horror, 'Finché morte non ci separi 2', scivola al sesto posto della classifica.

Il successo di Bollywood e la top five completa

In quarta posizione si distingue 'Dhurandhar: The Revenge', un thriller d’azione di Bollywood con Ranveer Singh, Sanjay Dutt e R. Madhavan. Il film ha incassato altri 5 milioni di dollari, portando il suo totale a quasi 23 milioni. Questo risultato rappresenta il miglior incasso di sempre per un film indiano nel mercato nordamericano, un dato notevole considerando la sua durata di quattro ore e una distribuzione inizialmente limitata.

A chiudere la top five è il dramma romantico 'Reminders of Him – La parte migliore di te', distribuito da Universal Pictures e interpretato da Maika Monroe e Tyriq Withers. Nel suo terzo fine settimana, il film ha raccolto 4,7 milioni di dollari, raggiungendo un totale di 41 milioni sul mercato interno statunitense. Questo panorama complessivo evidenzia come il mercato cinematografico nordamericano continui a offrire spazio a una proposta variegata, che include grandi produzioni internazionali, cinema d’animazione e titoli indipendenti, riaffermando la centralità di Hollywood come polo globale dell’industria del cinema.