Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, ha presentato la collezione pret-à-porter Autunno/Inverno 2026-2027 non a Parigi, ma a Roma. La scelta della location è ricaduta su Palazzo Barberini, una cornice che lo stilista ha definito «il contenitore ideale per uno show di moda, perché rende visibile la frizione costitutiva tra rigore e sconfinamento che attraversa tanto l’architettura quanto il vestire».

L’evento ha accolto centinaia di ospiti, tra cui Gwyneth Paltrow, Georgina Rodriguez, Colman Domingo, Giancarlo Giammetti, Ghali, Britt Lower, Yang Zi e Bianca Balti.

La sfilata è stata preceduta dalla visione delle sculture di Gian Lorenzo Bernini, seguita da un party musicale a Palazzo Ludovisi con la partecipazione di Lily Allen.

Michele ha descritto il suo lavoro come «tutta un’interferenza», definendosi egli stesso un’interferenza in quanto «a posto di un altro». Ha spiegato che «le interferenze sono la moda. La moda vive di sopravvivenze, di futuri che mai si coagulano come il sangue, corrono e poi si bloccano e poi qualcuno lo riprende». La collezione è quindi un «incrocio di interferenze, di errori che non cercano di essere nascosti, come fa un torchon dietro una giacca da uomo».

Le architetture di interferenze si sono concretizzate in capi come il plissé ampio di una cappa che copre a malapena un abito lungo, l’asimmetria di un cappotto metà plissé e metà liscio, e il torchon di Swarovski che decora gli abiti da sera.

La palette cromatica ha accostato tonalità come rosa e viola, arancio e verde, rosso e menta. Gli abbinamenti hanno visto pantaloni di velo con giacche di pelle dalle spalle squadrate, pantaloni di chiffon ricamati con paillettes alternati a long dress diafani, e borse a tracolla da uomo abbinate a completi in gessato grigio. Non sono mancati cappe drappeggiate, giacconi di pelle o raso, e un unico abito rosso, omaggio al fondatore Valentino Garavani.

L’invito, definito un manifesto d’interferenze, raffigurava un bottone nascosto del busto di un cardinale, accompagnato dalla frase latina Quod est perenne gaudium requirere. Questo dettaglio suggeriva «come la contemplazione di un frammento possa diventare esperienza estetica e memoria.

Il frammento si fa luogo di permanenza e di senso».

Palazzo Barberini: un dialogo tra barocco e contemporaneità

Palazzo Barberini, la cui costruzione iniziò nel 1625 per volere di papa Urbano VIII Barberini, rappresenta uno dei capolavori del barocco romano. Progettato da Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, fu concepito come una sontuosa residenza, mai completata ma destinata a diventare un luogo emblematico. Oggi ospita la Galleria Nazionale d’Arte Antica, con opere di maestri come Pietro da Cortona, Raffaello, Caravaggio e Tiziano.

Nel contesto della sfilata, il palazzo non è stato solo uno sfondo scenografico, ma uno spazio che ha fuso ordine e frizione, in linea con le «interferenze» di Michele.

Le sale barocche, gli affreschi e le architetture hanno dialogato con i capi che sfidano la simmetria e sperimentano l’arte del dettaglio “imperfetto”, portatore di memoria e stratificazione storica.

Patrimonio artistico e visione contaminata

Edificato tra il 1625 e il 1633, Palazzo Barberini è frutto del lavoro di Carlo Maderno, Bernini e Borromini, quest’ultimo autore della celebre scala elicoidale. Dal 1953, il palazzo ospita una sede delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica, con opere che spaziano dal Duecento al Settecento, includendo capolavori di Raffaello, El Greco, van Dyck, Holbein, Beato Angelico, Lotto, Tintoretto, Rubens e Caravaggio. L’affresco Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona aggiunge drammaticità e teatralità barocca agli ambienti.

La coesione tra l’antica memoria architettonica e la visione contaminata e frammentata di Michele ha creato un dialogo intenso, dove la storia si interseca con la moda e la memoria con l’innovazione. Nell’oggi, l’«interferenza» diventa un ponte tra passato e sperimentalismo contemporaneo.