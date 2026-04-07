La settimana cinematografica italiana, dal 2 al 5 aprile, ha visto l'irresistibile ascesa di Super Mario Galaxy, che ha conquistato la vetta della classifica Cinetel dei film più visti. Il sequel, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic e incentrato sull'iconico idraulico in tuta rossa, si è imposto come il nuovo leader del box office italiano. In soli cinque giorni di programmazione, Super Mario Galaxy ha registrato un impressionante incasso di 5.153.757 euro, affermandosi come l'evento principale della primavera cinematografica e contribuendo a una significativa crescita della presenza di pubblico nelle sale rispetto all'anno precedente.

Al secondo posto, con un debutto altrettanto notevole, si è posizionata The Drama – Un segreto è per sempre, una dark comedy di Kristoffer Borgli che, forte della presenza di star come Zendaya e Robert Pattinson, ha totalizzato 1.253.272 euro in cinque giorni. Scende dal primo al terzo posto L’ultima missione: Project Hail Mary, che ha raccolto 587.907 euro nel corso della settimana, portando il suo incasso complessivo a superare i 3.639.563 euro. La top five è completata da due produzioni del cinema italiano: Che dio perdona a tutti di Pif, che ha incassato 462.286 euro in quattro giorni, e la commedia corale Cena di classe di Francesco Mandelli, scesa dalla seconda alla quinta posizione con 431.660 euro.

Il successo del cinema italiano e le nuove entrate in classifica

La classifica settimanale ha evidenziato una robusta presenza di titoli del cinema italiano nella parte alta. Oltre ai già citati Che dio perdona a tutti e Cena di classe, hanno trovato spazio altre pellicole nazionali. Tra queste, Mi batte il corazon, commedia diretta da Francesco Prisco che segna l'esordio del protagonista Peppe Iodice, si è classificata ottava con 87.975 euro. In decima posizione troviamo Un bel giorno, film di e con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, con 57.594 euro, mentre Il bene comune di Rocco Papaleo si è attestato all'undicesimo posto con 55.010 euro.

Tra le nuove uscite internazionali, Lo straniero ha raggiunto la sesta posizione con 116.012 euro in quattro giorni, e È l’ultima battuta?

si è piazzato al settimo posto con 110.519 euro. Un'altra produzione degna di nota è JS Jumpers – Un salto tra gli animali di Daniel Chong, che, pur scendendo dal terzo al nono posto con 65.903 euro nella settimana, ha dimostrato una notevole tenuta nel tempo, sfiorando i cinque milioni di euro di incasso totale dopo cinque settimane di programmazione, un segnale positivo per il film d'animazione.

Box office in crescita: un segnale positivo per le sale

Il confronto con lo stesso periodo del 2025 rivela un trend positivo per il box office nazionale. Complessivamente, sono stati raccolti 8.838.113 euro, superando i 7.797.586 euro registrati l'anno precedente. Questo incremento sottolinea una chiara ripresa nell'affluenza del pubblico nelle sale cinematografiche.

Il successo di Super Mario Galaxy, diretto dal duo Horvath-Jelenic, conferma l'attrattiva dei franchise derivati dal mondo dei videogiochi, capaci di catalizzare l'attenzione di un pubblico ampio e intergenerazionale. L'incasso di oltre cinque milioni di euro in pochi giorni evidenzia il grande successo commerciale della pellicola, alimentato anche da un'efficace campagna promozionale e dalle alte aspettative generate dal suo predecessore. Parallelamente, la forte presenza del cinema italiano nella top ten indica la competitività delle produzioni nazionali, sia nel genere della commedia che nei film d'esordio, contribuendo alla diversificazione e all'arricchimento dell'offerta cinematografica complessiva.