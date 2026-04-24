Anche questa settimana Shiva conferma il successo del suo album Vangelo, che guadagna in solo sette giorni il Disco d’Oro, mentre altri due brani in gara al Festival di Sanremo ottengono una certificazione: sono Stupida sfortuna di Fulminacci e Poesie Clandestine di LDA e Aka Seven. Le classifiche della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) consacrano anche Disincanto di Madame, secondo tra gli album e primo nella speciale graduatoria dedicata esclusivamente ai supporti fisici come vinili, cd e musicassette. Partono in sordina gli album di altri due artisti presenti sul palco dell’Ariston: Arisa deve accontentarsi dell’undicesimo posto per il suo Foto Mosse (che però è terzo tra i vinili/cd), mentre Michele Bravi è addirittura ventitreesimo con Commedia Musicale (quinto nella classifica dei supporti fisici).

Un’altra nuova uscita, La Fonte di Salmo, raggiunge il venticinquesimo posto tra gli album. Da segnalare, sempre relativamente al Sanremo, la risalita fino al sesto posto tra i singoli di Tu mi piaci tanto di Sayf.

Classifica album: Shiva e Madame davanti ai soliti noti

Shiva con il suo “Vangelo” è per la seconda settimana di fila in vetta alla classifica FIMI degli album, riuscendo a resistere all’atteso ritorno di Madame, che si piazza al secondo posto con “Disincanto”. Perdono una posizione Geolier, terzo con Tutto è possibile, e Olly, quarto con Tutta vita (sempre), mentre Achille Lauro guadagna sei posizioni ed è quinto con Comuni Immortali. Seguono gli album di Kid Yugi, Bad Bunny, Artie 5ive, BTS e Blanco.

In undicesima posizione troviamo, come detto, il nuovo lavoro di Arisa, davanti a Bresh, Fulminacci, il precedente album di Geolier, Ditonellapiaga, Marracash, Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva, Nayt, Ernia, e ancora Kid Yugi.

Samurai Jay domina ancora la classifica dei singoli

“Ossessione” di Samurai Jay con Vito Salamanca festeggia le otto settimane di fila al vertice della classifica FIMI dei singoli: è il brano di Sanremo di maggior successo in questa edizione, record che difficilmente potrà essere superato, visto che gli altri pezzi del festival sono scomparsi dalla top ten, a eccezione di Sayf, risalito al sesto posto. Nelle prime posizioni resistono numerosi brani di Shiva, tra cui le collaborazioni con Geolier, Anna, Kid Jugi, Lazza e Sfera Ebbasta.

Beauty and a beat di Justin Bieber con Nicki Minaj risale fino al quarto posto, con un balzo di ben ventinove posizioni, mentre La testa gira, che vede insieme Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, arriva fino all’ottava posizione, guadagnandone dodici. Tra i nuovi pezzi di Madame, il più alto in classifica è Volevo Capire, con Marracash, che fa il suo esordio alla decima posizione. Da segnalare, infine, come, a più di un anno dalla vittoria a Sanremo, Balorda Nostalgia di Olly sia ancora presente in classifica, al quarantesimo posto.

Due nuovi Dischi d’oro tra i brani di Sanremo

Complice anche l’aumento delle soglie per le certificazioni, raddoppiate da gennaio 2025, sono ancora poche le canzoni dei Big di Sanremo 2026 che hanno ottenuto un riconoscimento.

Questa settimana, come detto, Fulminacci e LDA con Aka 7even si sono aggiunti al vincitore Sal Da Vinci, a Sayf e a Ditonellapiaga nel ristretto gruppo dei vincitori del Disco D’Oro con le canzoni del festival, mentre Samurai Jay resta l’unico che ha guadagnato il Disco di Platino. Pochi riconoscimenti anche per gli album dei partecipanti a Sanremo: Luchè ha guadagnato il Platino con Il mio lato peggiore, che però è uscito quasi un anno prima del festival, mentre Nayt ha conquistato in poche settimane il Disco d’Oro per Io individuo.