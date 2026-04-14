Il 14 aprile 2026, Roma ospiterà un eccezionale concerto barocco, con il soprano Francesca Aspromonte e l’ensemble Arsenale Sonoro. L'evento si inserisce nelle iniziative musicali capitoline dedicate al repertorio barocco, focalizzandosi su sonorità rare e voci d'eccellenza. La Aspromonte, interprete di rilievo internazionale, si esibirà con Arsenale Sonoro, formazione specializzata in strumenti storici e prassi esecutiva dell'epoca, per un'esperienza sonora autentica.

La serata romana offrirà un'immersione nelle più significative pagine vocali e strumentali del Seicento europeo, valorizzando il ricco patrimonio musicale barocco.

Il concerto, in una suggestiva location, proporrà un percorso dalle arie meno note ai brani più emblematici, alternando virtuosismo solistico a passaggi d'insieme. “L’arte barocca vive di contrasti e di espressioni profonde che il pubblico contemporaneo riscopre con stupore,” ha dichiarato Francesca Aspromonte, sottolineando l’intensità emotiva della musica del periodo.

Programma e interpreti

Il programma, con composizioni barocche, valorizza voce solista e ricercatezza orchestrale. Francesca Aspromonte, esperta interprete di Monteverdi, Cavalli e Händel, presenterà arie celebri e pagine rare, accompagnata da un ensemble fedele a strumenti originali e prassi antiche. L'appuntamento è un momento saliente della stagione primaverile romana, che attira appassionati e studiosi di musica seicentesca.

Arsenale Sonoro si distingue per la sua ricerca filologica e per l'impegno nel riproporre le autentiche atmosfere sonore del Barocco italiano.

Roma e il Barocco musicale

Roma è storicamente uno dei centri primari della musica barocca in Europa. Tra fine XVI e metà XVIII secolo, la città fu fertile terreno di sperimentazione, culla di compositori, interpreti e mecenati che diffusero il Barocco. Oggi, sale storiche, basiliche e palazzi continuano a ospitare concerti e rassegne dedicate, testimoniando la vitalità di questa tradizione. Istituzioni romane promuovono cicli e festival sul repertorio antico. Gli appuntamenti primaverili, incluso il concerto di Aspromonte e Arsenale Sonoro, confermano Roma dinamico punto di incontro per artisti e pubblico appassionato del Barocco.