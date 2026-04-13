Torna la Biennale Tecnologia, in programma dal 18 al 21 aprile 2026 presso il Politecnico di Torino. L'evento si preannuncia con un ricco cartellone di 120 appuntamenti e vedrà la partecipazione di oltre 300 ospiti provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Il tema centrale di questa edizione è “Umani e macchine. Vivere con l’intelligenza artificiale”, che sottolinea la profonda centralità dell'intelligenza artificiale quale fenomeno trasformativo per la società contemporanea.

La manifestazione prevede oltre 30 appuntamenti specificamente dedicati a scuole e università.

Tra le iniziative in programma figurano laboratori, seminari, dialoghi, lezioni magistrali e momenti di approfondimento interdisciplinare, pensati per coinvolgere sia il pubblico accademico che quello cittadino. Il Politecnico di Torino, in qualità di promotore principale della Biennale Tecnologia, mira a rafforzare il dialogo tra i mondi scientifici, tecnologici, umanistici ed economici.

Un programma ricco tra scienza, innovazione e partecipazione

L'obiettivo primario è coinvolgere diverse fasce di pubblico, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. L'iniziativa intende rafforzare il ruolo di Torino come capitale di confronto e di ricerca sui grandi temi dell’innovazione globale.

La Biennale non si rivolge esclusivamente agli addetti ai lavori, ma si propone di creare un ponte tra i cittadini e il mondo tecnologico, attraverso proposte accessibili e di carattere divulgativo.

Il programma dettagliato include laboratori sperimentali, incontri con esperti provenienti da università, istituzioni e aziende, sessioni formative dedicate a docenti e studenti, oltre a numerose attività pensate per le famiglie e il pubblico più ampio. Diverse lezioni magistrali affronteranno il complesso rapporto uomo-macchina e le molteplici aree di impatto dell’intelligenza artificiale: dall’etica alla salute, dall’educazione all’ambiente.

Il ruolo centrale del Politecnico di Torino e la storia della Biennale Tecnologia

Il Politecnico di Torino si conferma il motore principale di questa iniziativa. Fondato nel 1859, l’istituto rappresenta oggi uno dei principali poli accademici e di ricerca a livello nazionale ed europeo nel campo della tecnologia e dell'ingegneria. La Biennale Tecnologia, nata nel 2019 come prosecuzione della precedente Biennale Democrazia, si è rapidamente affermata come uno dei più importanti appuntamenti italiani sul rapporto tra tecnologia e società.

Nei suoi pochi anni di attività, la Biennale Tecnologia ha accolto migliaia di visitatori e centinaia di speaker di fama internazionale, contribuendo a consolidare la vocazione di Torino quale laboratorio di innovazione.

Ogni edizione vede il programma svilupparsi tra la sede centrale del Politecnico e numerose realtà cittadine, evidenziando il ruolo della città come punto di riferimento per il dibattito su scienza, tecnologia ed etica contemporanea.