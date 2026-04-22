Giovanni Pellino, conosciuto come Neffa, ha recentemente condiviso una riflessione profonda sullo stato attuale del rap italiano. In occasione della presentazione del suo nuovo album, l'artista ha sottolineato l'importanza che il genere torni a essere un “genere di piano terra”, capace di narrare storie di vita quotidiana e autentica, andando oltre le tematiche legate esclusivamente al denaro e al successo. Questa posizione rappresenta una dichiarazione significativa nel dibattito sul futuro del rap, specialmente considerando la lunga esperienza di Neffa, figura attiva sulla scena musicale italiana sin dagli anni Novanta.

Durante l'intervista, Neffa ha affermato: “Vorrei che il rap tornasse ad essere un genere di piano terra, non solo soldi e vita”, evidenziando come la narrazione di vicende genuine e connesse alla realtà delle persone possa arricchire l'identità del genere. Secondo Pellino, la forza originaria del rap risiedeva proprio nella sua capacità di trasmettere vissuti ed emozioni autentiche, un elemento che oggi, a suo giudizio, tende a essere oscurato dalle logiche commerciali. Questa analisi è emersa nel contesto del lancio del nuovo lavoro discografico di Neffa, che segna il ritorno dell'artista dopo un periodo di riflessione e sperimentazione musicale.

Il rap italiano: evoluzione e visione di Neffa

Nel corso della sua carriera, Neffa ha esplorato diversi stili e generi musicali, passando dall'hip hop delle origini a produzioni che spaziano dal soul al pop, mantenendo sempre una spiccata attenzione ai testi e alle tematiche sociali. Il suo pensiero sulla necessità di restituire al rap una funzione narrativa più autentica si lega indissolubilmente alla trasformazione che il genere ha vissuto in Italia negli ultimi decenni, evolvendo da fenomeno di nicchia a espressione mainstream. Artisti come Neffa hanno contribuito a gettare le basi del rap italiano, portando nelle canzoni storie di disagio, speranza e quotidianità che rimangono una traccia viva nella memoria collettiva degli ascoltatori.

La visione proposta da Pellino invita sia colleghi che pubblico e produttori a interrogarsi sul destino del rap come mezzo di comunicazione sociale, superando prospettive limitate al successo economico e alla spettacolarizzazione. Il richiamo a un linguaggio diretto, in grado di connettersi con la vita delle persone comuni, costituisce per il cantautore la chiave per riavvicinare il pubblico alle radici profonde del genere.

Dall'underground al cantautorato: il percorso di Neffa

Neffa ha iniziato la sua carriera nei primi anni Novanta come batterista e MC nella scena hip hop napoletana, fondando i Sangue Misto, una delle formazioni più influenti del rap italiano. Fin dagli esordi, la sua scrittura ha esplorato realtà urbane, temi esistenziali e racconti di strada, diventando un punto di riferimento per le generazioni successive di artisti.

Il passaggio alla carriera solista ha visto Neffa sperimentare con successo generi diversi, dalla black music al cantautorato, ottenendo numerosi riconoscimenti e collaborazioni di prestigio.

Il messaggio che emerge dalle sue recenti dichiarazioni è improntato alla volontà di recuperare il valore culturale e sociale del rap, non solo come veicolo di intrattenimento. La sua esperienza diretta e il contributo storico alla crescita della scena italiana lo rendono una voce autorevole nel promuovere una rifondazione del genere basata sui principi di autenticità e vicinanza alla realtà delle persone.