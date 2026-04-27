Il cantautore Samurai Jay annuncia l'uscita del suo nuovo album, intitolato "Amatore", disponibile dal 22 maggio sotto l'etichetta Island Records. Questo progetto discografico segna il ritorno dell'artista dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove ha debuttato con il brano "Ossessione". L'album si configura come una dichiarazione intima e musicale, che raccoglie esperienze, passioni e l'identità stessa del cantautore. Il titolo, "Amatore", non è solo un riferimento al cognome dell'artista, ma si trasforma in un concetto cardine che attraversa tutte le tracce: il sentimento amoroso inteso come motore della vita e dell'espressione artistica.

Viene descritto come un disco dedicato “a chi ama e a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni”.

L'annuncio di "Amatore" giunge in un momento di grande visibilità per Samurai Jay. Il singolo "Ossessione", presentato a Sanremo 2026, continua a mietere successi: è stato il primo brano tra quelli in gara all'ultima edizione della kermesse a ottenere la certificazione di disco di platino. Il pezzo si mantiene stabile da otto settimane consecutive alla prima posizione della classifica Top Of The Music FIMI / NIQ, dimostrando una notevole longevità. Sulle principali piattaforme digitali, "Ossessione" ha superato 1,5 milioni di stream giornalieri, raggiungendo oltre 80 milioni di ascolti complessivi.

Si conferma il brano più ascoltato in Italia nell'ultimo trimestre su Spotify, dove domina la Top 50 Italia, e ha conquistato la posizione 164 nella Top 200 Global. Anche su YouTube, il videoclip ufficiale si posiziona al quinto posto tra i più visti con oltre 9,5 milioni di visualizzazioni, mentre su TikTok il suono associato al brano ha generato più di 450.000 video creati dagli utenti. Il singolo è inoltre saldamente al primo posto tra le Top Songs di Amazon Music.

"Amatore": identità personale e visione artistica

Il nuovo album di Samurai Jay, "Amatore", rappresenta un compendio del suo percorso e una dichiarazione poetica sulla passione e sull'amore. Il titolo è il cognome anagrafico dell'artista, Gennaro Amatore, e diventa una parola chiave che permea l'intero progetto discografico.

L'opera si propone come un disco dedicato non solo all'esperienza personale del cantautore, ma anche alla dimensione universale del sentimento, offrendo un messaggio di dedizione verso le passioni che guidano l'esistenza. "Amatore" è considerato un banco di prova successivo al travolgente successo di "Ossessione", con l'obiettivo di trasformare la popolarità del singolo in un racconto più articolato dell'identità e della visione artistica di Samurai Jay. L'intento è quello di superare l'effetto del tormentone stagionale, ponendo le basi per una proposta musicale coerente e duratura nel tempo.

Dall'Italia al mondo: la collaborazione con Naiara

Parallelamente al lancio del nuovo album, Samurai Jay ha esteso la sua presenza oltre i confini nazionali con la pubblicazione di "Obsesión", la versione in spagnolo di "Ossessione".

Questa iniziativa vede la collaborazione con Naiara, una delle voci emergenti più apprezzate della scena musicale iberica e vincitrice di Operación Triunfo 2023. Tale collaborazione internazionale segna un'apertura strategica verso il mercato globale, ampliando significativamente il potenziale pubblico dell'artista. L'operazione conferma l'ambizione di Samurai Jay di costruire una carriera capace di dialogare con diverse realtà musicali europee e internazionali. La sua presenza nelle principali classifiche digitali di vari Paesi suggerisce una strategia di espansione ben definita, alimentata sia dal successo del singolo che dalla credibilità acquisita durante l'esperienza sanremese.

L'annuncio di "Amatore" e i continui successi di "Ossessione" consolidano la posizione di Samurai Jay come figura centrale nel panorama del pop italiano contemporaneo, pronto a confrontarsi con un pubblico sempre più vasto e diversificato.