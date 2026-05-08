La maison Chanel ha annunciato che la prossima sfilata della linea Métiers d'Art si terrà a Roma il 2 dicembre 2026. L'evento segna un momento significativo per il calendario creativo della maison francese, rappresentando il debutto in Italia di Matthieu Blazy come direttore creativo per questa prestigiosa collezione. I Métiers d'Art sono dedicati a celebrare e valorizzare il lavoro degli atelier artigiani che collaborano con Chanel, custodi del savoir-faire tradizionale.

Questa sarà la seconda collezione Métiers d'Art firmata da Blazy, dopo la presentazione dello scorso dicembre nella metropolitana di New York.

In quell'occasione, Bruno Pavlovsky, presidente delle attività moda di Chanel, aveva espresso entusiasmo per la scelta di New York, evidenziando il legame storico tra la città americana e la maison. La sfilata romana segna un ritorno importante: l'ultima volta che Chanel aveva scelto la capitale italiana per questo evento fu nel 2015, per volontà di Karl Lagerfeld, che individuò gli storici studi di Cinecittà come location.

Roma, palcoscenico dell'eccellenza artigiana

Roma, crocevia di storia, arte e artigianato, torna protagonista di una delle più attese sfilate internazionali. La maison non ha ancora comunicato il luogo preciso della presentazione, ma la decisione di riportare i Métiers d'Art a Roma conferma il forte legame tra Chanel e l'Italia, patria di maestranze di fama mondiale.

I Métiers d'Art, dal 2002, celebrano annualmente l'alta artigianalità, dedicando ogni collezione agli atelier d'eccellenza, cuore pulsante della moda di qualità.

Nel 2015, l'evento a Cinecittà trasformò atelier e scenografie in un racconto visivo della sinergia tra moda e cinema. A distanza di undici anni, cresce l'attesa per scoprire quale luogo romano sarà scelto da Blazy per la sua visione contemporanea. Il direttore creativo mantiene la suspense sulla location, accrescendo l'interesse per un evento rilevante per la moda globale e la cultura della capitale.

Matthieu Blazy: tra New York e il savoir-faire Chanel

Matthieu Blazy, subentrato alla guida delle collezioni speciali Métiers d'Art, ha debuttato con Chanel lo scorso dicembre a New York.

La scelta di New York non è casuale nella sua traiettoria professionale: il designer ha trascorso anni nella metropoli americana, affinando competenze creative e collaborando con Calvin Klein al fianco di Raf Simons (2016-2019).

Il legame tra Chanel, New York e la tradizione Métiers d'Art si è consolidato anche in passato, come testimoniato dalla sfilata del 2018 al Metropolitan Museum of Art. Le collezioni Métiers d'Art sono concepite per omaggiare le storiche maison d'art acquisite da Chanel, tra cui Lesage (ricamo), Lemarié (piume), Goossens (gioielli) e Massaro (calzature). La scelta di Roma per la seconda sfilata di Blazy sottolinea il dialogo continuo tra creatività francese ed eccellenze artigiane italiane.

Si attendono con interesse ulteriori dettagli sulla location romana e sulle anticipazioni delle creazioni, che continueranno a esaltare il meglio delle competenze artigianali europee, fuse con l'innovazione distintiva della maison Chanel.