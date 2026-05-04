La quarta edizione di Eufonica, il Salone della Musica e delle sue professioni, torna a Bologna dal 15 al 17 maggio 2026. L'evento si terrà presso il padiglione 33 di BolognaFiere, confermando la sua vocazione di spazio inclusivo che unisce formazione, industria, artigianato e performance, all'insegna del claim “La musica è in tutti”.

La manifestazione si svolge in contemporanea con il Guitar Show, la storica mostra internazionale dedicata a chitarre, bassi e amplificazione, che quest'anno ospita 308 espositori provenienti da 29 paesi. Eufonica rafforza inoltre il suo ruolo come punto di riferimento nazionale e internazionale per la filiera musicale grazie alla collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Un ecosistema musicale tra formazione, innovazione e attenzione sociale

Daniele Ara, assessore alla Scuola del Comune di Bologna, ha evidenziato come la musica rappresenti uno strumento fondamentale per i giovani, spesso minoranza in una società complessa, segnata da conflitti e cambiamenti. Isabella Conti, assessore per la Regione Emilia-Romagna, ha sottolineato l'impegno regionale nel campo dell'educazione musicale, ricordando che nel 2025 sono stati finanziati 25 progetti scolastici per un totale di 2,7 milioni di euro.

Tra le novità di questa edizione spicca il Drum Show, una sezione interamente dedicata a batterie e percussioni. Il programma include concerti, masterclass e contest, con un evento speciale, il Dom Famularo Day, in memoria del celebre didatta e batterista, e una raccolta fondi per la no-profit Can Do Musos.

Sarà inoltre presente uno spazio dedicato all'editoria musicale, con un bookshop accessibile al pubblico anche dopo la chiusura della fiera.

La collaborazione con il Conservatorio «G.B. Martini» prosegue con la Guitar Week, che arricchisce il programma con concerti e momenti performativi incentrati sulla chitarra. L'organizzazione di Eufonica si basa su cinque pilastri fondamentali: didattica, welfare e inclusione, produzione musicale, strumenti e musica live. Barbara Laurini, Exhibition Manager, ha definito Eufonica come «un ecosistema che è insieme cultura, business e festival, offrendo opportunità di aggiornamento, networking e crescita professionale».

Il contesto fieristico e istituzionale di Eufonica

La quarta edizione di Eufonica si inserisce perfettamente nella vocazione di Bologna come Città Creativa della Musica UNESCO, ospitata nel Padiglione 33 di BolognaFiere. Il tema conduttore “La musica è in tutti” guida l'intero programma, focalizzato su formazione, filiera degli strumenti, professioni e innovazione nella produzione musicale.

L'evento è organizzato da BolognaFiere e gode del patrocinio di importanti enti e associazioni, tra cui Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Confcommercio ASCOM Bologna, CNA Emilia-Romagna, Confindustria Emilia Area Centro, ASSOMUSICA, ASSONANZA, COMUSICA, DISMA, ENAC, SIEM. Collaborano inoltre il Conservatorio G.B.

Martini, INDIRE, AIdSM, Guitar Show e MEI.

A testimonianza del successo crescente, l'edizione del 2025 ha registrato oltre 13.000 presenze, un incremento del venti percento rispetto al 2024. Con più di 300 espositori su una superficie di 21.000 m² e una partecipazione estera pari al 47 percento, si prevede che l'impatto e la partecipazione cresceranno ulteriormente nel corso dell'edizione 2026.