Maccio Capatonda, celebre per la sua comicità surreale e i personaggi sopra le righe, si presenta in una veste inedita nel film "Smart Working", diretto da Dario Acocella, in uscita nelle sale dal 28 maggio 2026. L'attore stesso ha sottolineato questa svolta, dichiarando: “Sono più pacato e serio rispetto ai miei ruoli precedenti”. La pellicola esplora le nuove abitudini lavorative emerse in Italia durante e dopo la pandemia, analizzando con ironia e realismo le trasformazioni sociali.

Nel film, Capatonda interpreta un manager che si confronta con le sfide dello smart working, destreggiandosi tra impegni familiari, riunioni online e obiettivi aziendali, alla costante ricerca di un equilibrio personale.

L'attore ha evidenziato come il lungometraggio inviti a riflettere sui benefici e le criticità di questo modello lavorativo sempre più prevalente, ponendo l'accento sul tempo dedicato al lavoro e quello da restituire a sé stessi e ai propri affetti.

Maccio Capatonda: una nuova sfida attoriale

In questo contesto, Maccio Capatonda si cimenta in un ruolo dai toni misurati rispetto ai suoi consueti personaggi televisivi e cinematografici, pur senza rinunciare a sprazzi della sua riconoscibile ironia. La pellicola è stata interamente realizzata a Torino, città che si afferma come polo cruciale per la produzione audiovisiva italiana. L'assegnazione a Capatonda di un personaggio più serio costituisce una delle novità salienti del film, evidenziando l'intento di superare stereotipi consolidati legati alle narrazioni del lavoro contemporaneo.

Il regista Dario Acocella ha spiegato che la sceneggiatura è il risultato di un'attenta osservazione della realtà lavorativa degli ultimi anni, arricchita da testimonianze dirette di esperienze di smart working. Il cast include diversi interpreti noti del panorama italiano, confermando il carattere corale dell'opera.

Torino: ambientazione strategica per "Smart Working"

La scelta di Torino come location non è fortuita: la città, già scenario di numerose produzioni cinematografiche, si è affermata come un polo attrattivo per registi e autori, grazie alle sue architetture, ai suoi spazi moderni e alle efficaci politiche di supporto al settore audiovisivo. "Smart Working" sfrutta, tra gli sfondi, la terrazza panoramica di un grattacielo torinese, un luogo emblematico di una città proiettata verso l'innovazione ma saldamente ancorata alla sua storia industriale e culturale.

La pellicola si inserisce nel ricco filone di produzioni realizzate nel capoluogo piemontese, che continua a ospitare festival di risonanza internazionale e a esprimere una forte identità culturale, rafforzando il legame tra cinema e territorio. La città di Torino registra una crescita costante nel numero di riprese cinematografiche e nella presenza di produzioni nazionali e internazionali, consolidando la sua posizione come uno dei principali centri del cinema italiano.