La nuova edizione di Medimex 2026, in programma a Taranto e Bari dal 16 al 21 giugno, riporterà al centro della manifestazione la rassegna speciale 'Le Strade del Mediterraneo', ideata e curata da Antonio Diodato. Questa sezione, un appuntamento culturale di punta del festival, si propone di indagare, attraverso performance e incontri, i temi del dialogo, della memoria, delle tradizioni e delle attuali sfide che caratterizzano il bacino mediterraneo.

L’edizione 2026 si annuncia particolarmente ricca di appuntamenti. Tra i protagonisti internazionali già confermati spiccano nomi di calibro come i Pet Shop Boys, i Suede e gli Slowdive, affiancati da una significativa rappresentanza della scena musicale proveniente da diversi paesi mediterranei.

Antonio Diodato, nel presentare la rassegna, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: “Con Le Strade del Mediterraneo vogliamo raccontare storie e suoni che ci uniscono. È fondamentale continuare a costruire ponti tra culture diverse attraverso la musica, oggi più che mai”.

Medimex: un crocevia di musica e innovazione culturale

Nato nel 2011 sotto la direzione di Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese, Medimex si è affermato negli anni come un punto di riferimento cruciale per la musica, l’innovazione culturale e il confronto artistico. Il festival, che ha alternato le sue sedi tra Bari e Taranto, offre un programma variegato che include non solo concerti, ma anche panel, showcase, incontri professionali e attività di networking.

L'obiettivo primario è promuovere la crescita del settore musicale nel Sud Italia e incentivare la cooperazione mediterranea.

Taranto, che in questa edizione torna a ospitare gli appuntamenti principali del festival, si conferma un crocevia creativo. Iniziative come 'Le Strade del Mediterraneo' facilitano il dialogo tra artisti, operatori culturali e pubblico su temi quali l’identità, la convergenza stilistica e l’attualità sociale, sempre con la musica come fulcro. Bari, sede storica del Medimex, arricchisce l’offerta con ulteriori appuntamenti di rilievo e concerti esclusivi.

Artisti di fama globale e la visione di Diodato

L’edizione 2026 si distingue per la partecipazione straordinaria di artisti di fama mondiale.

I Pet Shop Boys, i Suede e gli Slowdive porteranno sul palco le loro produzioni più recenti e celebreranno carriere musicali che hanno profondamente influenzato intere generazioni. Questi giganti della musica si affiancano a realtà emergenti provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo, un contesto in cui, come ribadisce Diodato, “la musica rappresenta uno spazio di libertà e incontro”.

Antonio Diodato, già vincitore del Festival di Sanremo e riconosciuto per il suo impegno in progetti interculturali, è il curatore e promotore della rassegna. La sua visione assicura un approccio inclusivo e sensibile alle complessità storiche e sociali del Mediterraneo, favorendo incontri e scambi tra artisti di diversa estrazione e provenienza.

Negli anni precedenti, 'Le Strade del Mediterraneo' ha già arricchito la programmazione del festival con progetti sperimentali, prime assolute e significative collaborazioni tra musicisti italiani, nordafricani e mediorientali.

La scelta strategica di Taranto e Bari come sedi del festival riflette la volontà di diffondere la cultura musicale nel Meridione e di promuovere uno scambio profondo tra i territori. In questo modo, Medimex si consolida come un crocevia privilegiato di linguaggi, innovazione e relazioni internazionali.