L'artista Senhit, di origini italiane ed eritree, è pronta a salire sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026 per rappresentare San Marino. Al suo fianco, una vera icona della musica pop internazionale: Boy George. La loro attesissima esibizione è fissata per domani, martedì 12 maggio, in occasione della prima semifinale che si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna. Insieme presenteranno il brano "Superstar", frutto di una collaborazione artistica che si propone come un ponte tra generazioni musicali, unendo stili e culture diverse in un dialogo sonoro innovativo.

La presenza congiunta di Senhit e Boy George è senza dubbio uno degli eventi più attesi della serata. L'interesse è palpabile non solo tra gli appassionati italiani, ma anche all'interno della vasta e vivace comunità eurovisiva. L'obiettivo primario è conquistare l'accesso alla finalissima, in programma sabato 16 maggio, garantendo così a San Marino, uno dei paesi più piccoli ma storicamente dinamici della competizione canora europea, la massima visibilità e un potenziale successo.

"Superstar": la genesi di una collaborazione iconica

Il brano "Superstar" è il risultato di un'intensa collaborazione tra Senhit e Boy George. Quest'ultimo, artista britannico celebre come frontman dei Culture Club e per la sua brillante carriera solista, ha firmato successi intramontabili come "Karma Chameleon" e "Do You Really Want to Hurt Me".

Il suo coinvolgimento nella realizzazione di "Superstar" è stato profondo, sia nella fase di scrittura che nell'interpretazione. La sua partecipazione diretta alle prove dell'evento a Vienna ha dissipato ogni dubbio sulla sua presenza fisica sul palco, una conferma giunta anche attraverso le immagini ufficiali diffuse dalla European Broadcasting Union (EBU).

Sebbene durante la fase di preselezione nazionale Boy George fosse apparso solo tramite video, la sua adesione completa è stata poi ribadita. La sua voce inconfondibile, riconosciuta e apprezzata a livello mondiale, ha già animato le registrazioni preliminari del brano, generando un notevole interesse mediatico. I due artisti hanno avuto modo di condividere il palco anche prima dell'appuntamento viennese, esibendosi insieme alla pre-party londinese dedicata all'Eurovision.

Questa sinergia artistica mira a migliorare le quotazioni di San Marino nella competizione, nonostante le previsioni degli analisti eurovisivi li vedano partire da posizioni non di vertice.

San Marino all'Eurovision: tra storia e nuove sfide

San Marino partecipa all'Eurovision Song Contest dal 2008, alternando nel corso degli anni esibizioni di artisti locali, come Valentina Monetta, a collaborazioni di respiro internazionale. L'edizione 2026 si distingue proprio per l'apporto di un nome di tale autorevolezza come Boy George, riconosciuto non solo come icona musicale ma anche come figura di spicco della comunità queer e protagonista di decenni di innovazioni nel panorama pop. Il coinvolgimento di una star di calibro mondiale, come testimoniato dalle immagini ufficiali e dai materiali divulgati dall'EBU, rappresenta una novità di grande rilievo per la delegazione sammarinese.

Nonostante le elevate aspettative per l'accesso alla finale del 16 maggio, le proiezioni e le quote attuali indicano che San Marino, pur avendo scalato alcune posizioni (dal 33° al 31° posto), non rientra ancora nel novero dei principali favoriti. L'attenzione, tuttavia, rimane altissima grazie all'inedita e potente sinergia tra Senhit e Boy George e alla promessa di una performance che saprà unire, sulla scena europea, differenti sensibilità ed esperienze artistiche, offrendo uno spettacolo memorabile.