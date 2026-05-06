Silvia Vecchini è stata insignita del prestigioso titolo di Miglior Scrittrice dell’anno nell’ambito della 45ª edizione del Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia. Questo importante riconoscimento, conferito dalla redazione della rivista Andersen in collaborazione con la giuria, ha voluto premiare in Vecchini «una voce intensa e poetica, attenta ai linguaggi e alla ricerca di uno sguardo autentico su infanzia e adolescenza».

L'annuncio ufficiale del premio è avvenuto il 6 maggio 2026, mentre la solenne cerimonia di premiazione è fissata per sabato 23 maggio 2026.

L'evento si terrà nella suggestiva Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, dove verrà anche svelato il vincitore del SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino”, destinato al miglior libro dell’anno.

Il Prestigio del Premio Andersen e il Riconoscimento a Silvia Vecchini

Il Premio Andersen si conferma come il più autorevole riconoscimento italiano dedicato alla letteratura per l’infanzia, promosso dall'omonima e storica rivista. Nato nel 1982 da un’iniziativa di Gualtiero Schiaffino, il premio ha avuto luogo a Sestri Levante fino al 2009, per poi trasferirsi definitivamente a Genova nel 2010. Questa 45ª edizione sottolinea ancora una volta il costante impegno della rivista nella valorizzazione e promozione di autori, illustratori e progetti editoriali dedicati al mondo dell’infanzia e dell'adolescenza.

Silvia Vecchini si distingue come una figura di spicco e autorevole nel panorama della letteratura per ragazzi. Tra i suoi numerosi riconoscimenti precedenti, spicca il Premio Ceppo Infanzia e Adolescenza, che le è stato assegnato nel 2026. In quell'occasione, Vecchini si è impegnata attivamente nella conduzione di laboratori didattici, rivolti agli studenti delle scuole secondarie, nell’ambito dei rinomati Laboratori Ceppo Ragazzi e Giovani, dimostrando la sua dedizione alla formazione e all'interazione con il giovane pubblico.

Prospettive e Valorizzazione della Cultura per l'Infanzia

La scelta di Silvia Vecchini come Miglior Scrittrice dell’anno testimonia una crescente attenzione verso narrazioni che riescono a cogliere l’infanzia e l’adolescenza con sensibilità, autenticità e profondità poetica.

L’appuntamento del 23 maggio a Palazzo Ducale rappresenterà un’occasione fondamentale per celebrare e valorizzare le sue eccezionali qualità autoriali, oltre a essere il palcoscenico per la presentazione del SuperPremio Andersen, il cui vincitore sarà votato da una giuria ampliata, composta da esperti del settore.

La conferma di questi importanti riconoscimenti nel 2026, con un’attenzione particolare a figure chiave come gli illustratori e i protagonisti culturali – tra cui si annoverano Simone Rea come Miglior Illustratore e Patrizia Zerbi, insignita del Premio al Protagonista della Cultura per l’Infanzia – completa un quadro vibrante. Questo scenario evidenzia come la narrativa per ragazzi sia ormai considerata una componente essenziale e dinamica del panorama culturale contemporaneo, meritevole di costante attenzione e celebrazione.