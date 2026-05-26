Un incontro all'insegna della sincerità e dell'autenticità ha visto Ultimo dialogare con centinaia di studenti dell’Università di Roma Tor Vergata, presso l’Auditorium Ennio Morricone. L’artista romano, affiancato dallo psichiatra Paolo Crepet, ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera e sulla vita. L’evento ha assunto un significato particolare, coincidendo con l’uscita del nuovo singolo ‘Romantica’, brano che anticipa l’album ‘Il giorno che aspettavo’.

La musica come superamento dei limiti personali

Durante il dialogo, Ultimo ha evidenziato il ruolo cruciale della musica nel suo percorso di crescita e autodeterminazione, affermando con forza: “Come ho superato i miei limiti?

Li ho cantati”. Ha raccontato di aver iniziato a suonare il pianoforte fin da bambino, vivendo la musica non come un semplice passatempo, ma come una necessità viscerale e una parte inscindibile di sé. L’artista ha riflettuto anche sull’evoluzione del suo approccio alla scrittura: se agli esordi la leggerezza era forse diversa, oggi, nonostante la fama, la creazione rimane per lui un atto di espressione autentica. Il singolo ‘Romantica’, appena pubblicato, rappresenta un nuovo capitolo di questa continua evoluzione artistica, preludio al suo prossimo atteso lavoro discografico.

Confronto generazionale e l'atteso concerto a Tor Vergata

L’incontro ha offerto agli studenti l’opportunità unica di confrontarsi con Ultimo su temi quali la crescita personale, la vulnerabilità emotiva e l’importanza della ricerca della propria strada.

Il cantautore ha incoraggiato i giovani a scoprire e valorizzare ciò che sanno fare con naturalezza, suggerendo un approccio consapevole e proattivo alle sfide della vita. Ha inoltre condiviso le difficoltà di riadattamento alla quotidianità dopo l’intensa esperienza dei grandi concerti, sottolineando l’importanza di ritrovare un equilibrio nella vita di tutti i giorni. L’evento ha anche anticipato il grande concerto ‘La favola per sempre’, previsto nell’area di Tor Vergata, per il quale è stata annunciata una speciale prova generale aperta alle persone con disabilità, un gesto che rafforza il suo legame con il pubblico e il suo impegno sociale.

Ultimo: un'icona per le nuove generazioni

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si conferma una delle figure più rilevanti e seguite della musica italiana contemporanea.

La sua carriera è segnata da numeri impressionanti: oltre due milioni di biglietti venduti, numerosi dischi di platino e miliardi di streaming attestano il suo vasto successo e la sua capacità di raggiungere un pubblico eterogeneo. Il suo stile, caratterizzato da un’autenticità profonda e da un linguaggio diretto, lo rende un punto di riferimento e una voce autorevole per le nuove generazioni. La sua musica, spesso profondamente autobiografica, esplora con sensibilità e coraggio temi universali come la fragilità, la determinazione e la forza dei sogni, elementi che risuonano costantemente nelle sue opere e nei suoi dialoghi con il pubblico.