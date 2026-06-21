Il Cammino 44, presentato il 20 giugno 2026, si configura come un nuovo e significativo itinerario della memoria. Questo percorso, lungo circa 250 chilometri e articolato in sei tappe principali, unisce Sant’Anna di Stazzema, in Toscana, a Monte Sole, sull’Appennino bolognese. È stato concepito come una marcia laica per onorare le vittime delle stragi nazifasciste perpetrate tra il 1944 e il 1945, eventi tragici che hanno segnato profondamente il territorio italiano durante la Seconda guerra mondiale.

Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti dei comuni e delle associazioni delle vittime, i quali hanno evidenziato l'importanza di preservare la memoria storica e di trasmetterla alle future generazioni.

Il Cammino 44 si propone come un modello di turismo responsabile, volto alla conoscenza dei luoghi della storia e alla riflessione civile. I promotori sottolineano come il percorso sia un "ponte tra le generazioni", un mezzo per ricordare e insegnare gli orrori del passato affinché non si ripetano mai più.

I luoghi simbolo del Cammino 44

L'itinerario prende avvio da Sant’Anna di Stazzema, località della Versilia tristemente nota per la strage del 12 agosto 1944, che causò la morte di oltre 500 civili. Il tracciato si snoda poi lungo i sentieri dell’Appennino toscano ed emiliano, attraversando borghi e paesaggi intrisi della memoria degli eventi bellici. Il punto di arrivo è Monte Sole, teatro di un'altra immane tragedia: la strage di Marzabotto, avvenuta tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, con centinaia di vittime tra la popolazione locale.

La progettazione dell'itinerario ha beneficiato della collaborazione di storici, guide ambientali e associazioni della memoria. Questo approccio ha permesso di valorizzare non solo gli aspetti storici, ma anche le ricchezze naturalistiche e culturali delle aree attraversate. Il percorso include tappe dedicate alla raccolta e alla riflessione, oltre a specifici punti di documentazione storica e museale che offrono testimonianze dirette e documenti dei sopravvissuti.

Valore educativo e turistico del Cammino 44

Il Cammino 44 assume un ruolo cruciale nella promozione della memoria storica, dell’educazione civica e di un turismo rispettoso dei territori segnati dalla storia. L'auspicio è che l'esperienza di questa marcia possa generare una più profonda consapevolezza dei valori democratici e della pace.

Oltre alla sua dimensione commemorativa, il percorso offre un'opportunità unica per riscoprire i suggestivi paesaggi dell’Appennino, il ricco patrimonio culturale dei borghi e le autentiche tradizioni locali.

Le amministrazioni comunali e le associazioni coinvolte intendono fare del Cammino 44 un appuntamento annuale e ampiamente partecipato, coinvolgendo attivamente scuole, cittadini e tutti i visitatori desiderosi di conoscere e ricordare.