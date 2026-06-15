Taranto si prepara ad accogliere il Medimex 2026, l'International Festival & Music Conference, in programma dal 17 al 21 giugno. L'evento, promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell'ambito del progetto Puglia Sounds, è un'importante occasione di valorizzazione culturale e promozione del territorio. La presentazione, tenutasi il 15 giugno presso l'ex chiesetta dell'Università di Taranto, ha evidenziato come il festival attiri nomi di spicco della scena musicale internazionale e operatori del settore.

Durante la conferenza, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha sottolineato il ruolo della musica nel creare comunità e promuovere la conoscenza della città.

Ha descritto il Medimex come un luogo d'incontro per artisti internazionali, giovani musicisti e appassionati, favorendo contaminazioni tra linguaggi e discipline diverse. Decaro ha inoltre collegato l'evento ai Giochi del Mediterraneo, evidenziando come sport e musica possano contribuire alla visibilità globale di Taranto e generare sviluppo socio-economico duraturo.

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha definito il Medimex un "appuntamento internazionale" capace di attrarre pubblico dall'estero e rafforzare l'immagine della città. L'assessora regionale al Turismo, Graziamaria Starace, ha rimarcato il ruolo strategico di musica, sport e cultura per la destagionalizzazione turistica, citando dati positivi per la Puglia e Taranto e l'importanza di puntare su tradizioni e patrimonio culturale.

Il coordinatore artistico Cesare Veronico ha infine sottolineato il valore del Medimex come spazio di confronto e riflessione, oltre la semplice rassegna di concerti.

Medimex e Taranto: sinergie per lo sviluppo culturale e turistico

La conferenza stampa del 15 giugno, presso l'ex chiesetta dell'Università di Taranto, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e culturali. Questa ampia rappresentanza evidenzia la stretta collaborazione tra enti pubblici, accademici e culturali a sostegno dell'iniziativa, inserita nel progetto Puglia Sounds. Taranto si afferma come polo strategico per la crescita culturale pugliese e destinazione turistica in espansione, grazie a eventi come il Medimex che contribuiscono allo sviluppo socio-economico locale. L'accostamento con i Giochi del Mediterraneo delinea una strategia di promozione integrata per amplificare le potenzialità della città attraverso cultura e spettacolo.