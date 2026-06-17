Stefano “Elio” Belisari, frontman di Elio e le Storie Tese, ha recentemente delineato, all'AdnKronos, la sua visione del Concertozzo, l’evento musicale che quest’anno animerà Biella il 26 e 27 giugno. Nata come celebrazione post-pandemica con il Trio Medusa, l’iniziativa si è evoluta in un appuntamento cardine per l’inclusione sociale e il sostegno alle persone con autismo. Elio ne evidenzia l’unicità: tutte le preparazioni di cibo e bevande sono affidate ad associazioni che impiegano persone autistiche, configurando un’esperienza tangibile di supporto economico e integrazione, interamente autofinanziata e senza ricorrere a contributi pubblici.

Il Concertozzo: un successo crescente tra musica e inclusione

L’evento ha registrato una crescita significativa, attirando di anno in anno decine di migliaia di spettatori. L’edizione attuale vanta un parterre di ospiti di rilievo, tra cui Valerio Lundini, Carlo Amleto, Tony Hadley degli Spandau Ballet e TonyPitony. . L’ambizione è chiara: trasformare il Concertozzo in un appuntamento istituzionale, con obiettivi sempre più ambiziosi nel panorama dell’inclusione.

Tra libertà d'espressione e critica musicale: il pensiero di Elio

Belisari si è espresso anche su temi cruciali come la libertà di espressione artistica. Pur non condividendo le ultime uscite di Francesco De Gregori, ha fermamente difeso il diritto di ogni artista a manifestare le proprie idee, pur ribadendo la sua avversione all’uso del palco come mera tribuna politica.

Sul generale Vannacci, Elio ha assunto una posizione netta, dichiarandosi apertamente antifascista e marcando una chiara distanza dai valori associati a tale figura. Riguardo al Festival di Sanremo, ha escluso un suo ritorno in gara, proponendo una visione radicalmente diversa: un Festival incentrato sulla canzone italiana e non sui cantanti, suggerendo provocatoriamente di far scrivere i brani a compositori e farli interpretare da abbonati sorteggiati con l’ausilio dell’auto-tune. Non è mancata una critica alla qualità generale della musica contemporanea, sebbene Elio abbia riconosciuto l’esistenza di proposte originali e valide, citando il duo Angine de Poitrine come esempio di creatività.