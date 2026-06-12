L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha celebrato il ventesimo anniversario della JuniOrchestra, la sua prestigiosa formazione giovanile, con un concerto speciale. L'evento, tenutosi il 12 giugno 2026 presso la Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, ha visto la partecipazione di un folto pubblico e di importanti figure del panorama musicale ed educativo. La JuniOrchestra, fondata nel 2006, si conferma come uno dei progetti educativi e artistici più significativi dell'istituzione romana, festeggiando due decenni di attività dedicate ai giovani talenti.

Nata per iniziativa dell'Accademia, la JuniOrchestra accoglie circa 350 giovani musicisti, di età compresa tra i 5 e i 21 anni, organizzati in diversi gruppi orchestrali in base al livello e all'età. In vent'anni di attività, l'orchestra ha formato oltre 2.000 partecipanti, offrendo un percorso didattico completo che include prove settimanali, esibizioni pubbliche e masterclass con musicisti di fama internazionale. Per l'occasione celebrativa, il concerto ha visto sul palco non solo gli attuali membri della JuniOrchestra, ma anche numerosi ex componenti che hanno proseguito la loro carriera in altre istituzioni o orchestre professionali, testimoniando il valore del progetto.

La missione formativa della JuniOrchestra

Fin dalla sua costituzione, la JuniOrchestra si è affermata come un punto di riferimento essenziale per la formazione dei giovani musicisti, sia a Roma che a livello nazionale. Il progetto, fortemente voluto dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia – uno degli enti musicali più antichi e prestigiosi al mondo – ha come obiettivo primario la valorizzazione del talento e la crescita personale e artistica dei ragazzi. Nel corso degli anni, la JuniOrchestra ha esplorato un vasto repertorio, spaziando dalla musica sinfonica ai brani contemporanei, abituando i giovani all'importanza del lavoro di gruppo e al confronto con le grandi opere della musica classica e moderna.

Il contributo degli insegnanti e dei musicisti dell'Accademia è stato cruciale nel processo educativo della JuniOrchestra, garantendo una preparazione di altissimo livello e molteplici opportunità di scambio culturale. Tra i momenti salienti della storia dell'ensemble si annoverano collaborazioni con artisti ospiti internazionali e la partecipazione a eventi culturali e solidali, a riprova del significativo ruolo sociale che l'orchestra ricopre per la città di Roma e per l'intero contesto nazionale.

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l'Auditorium Parco della Musica

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata nel lontano 1585, si posiziona tra le principali istituzioni musicali italiane ed europee, celebre per il suo rinomato coro e la sua orchestra sinfonica di caratura internazionale.

L'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, inaugurato nel 2002 su progetto del celebre architetto Renzo Piano, è la sede principale delle attività concertistiche dell'Accademia. Con le sue tre sale – Santa Cecilia, Sinopoli e Petrassi – e una capienza complessiva che supera i 2.700 posti, l'Auditorium ospita annualmente centinaia di eventi, attirando un vasto pubblico.

Nel quadro delle celebrazioni per il ventennale della JuniOrchestra, l'Auditorium Parco della Musica ha ribadito il suo ruolo di polo culturale cittadino, non solo per la diffusione della musica classica, ma anche per l'investimento nella formazione delle nuove generazioni di musicisti. Numerosi ex allievi della JuniOrchestra sono stati ammessi in importanti orchestre italiane e internazionali, contribuendo così a diffondere l'eccellenza dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia su scala globale.