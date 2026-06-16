Il mondo del jazz piange la scomparsa di Abdullah Ibrahim, gigante sudafricano e voce inconfondibile della lotta contro l’apartheid. Il celebre pianista e compositore è deceduto in Germania all'età di 91 anni, dopo una breve malattia, lasciando un’eredità musicale che conta oltre settanta album e decenni di impegno artistico e sociale.

Nato Adolph Johannes Brand a Città del Capo il 9 ottobre 1934, Ibrahim iniziò lo studio del pianoforte a soli sette anni, guidato dall'influenza della madre e della nonna. Il suo debutto avvenne a quindici anni nei principali gruppi swing locali.

Nel 1958, a ventiquattro anni, fondò il Dollar Brand Trio, la sua prima band. La svolta decisiva per la sua carriera giunse nel 1963, con l'incontro e la scoperta da parte di Duke Ellington. Questo evento si rivelò fondamentale, consentendogli di lasciare il Sud Africa e fuggire dal regime dell’apartheid, in un periodo storico in cui Nelson Mandela veniva imprigionato. Ibrahim ebbe poi l'opportunità di dirigere in diverse occasioni la prestigiosa Duke Ellington Orchestra.

Nel 1968, la sua conversione all’Islam lo portò ad assumere il nome di Abdullah Ibrahim. La sua musica divenne un potente veicolo di espressione, fondendo le ricche tradizioni del jazz con le sonorità distintive della musica sudafricana.

Nel 1974, registrò il brano iconico «Mannenberg – Is Where It’s Happening», che si trasformò rapidamente in un inno contro l’apartheid, simbolo della resistenza e della speranza. Il suo impegno politico e culturale culminò nel 1994, quando si esibì all’inaugurazione presidenziale di Nelson Mandela, un momento storico per il Sud Africa. In quell'occasione, fondò anche una scuola jazz nel suo paese natale, dimostrando il suo desiderio di nutrire le future generazioni di musicisti.

Un'eredità tra Sud Africa e scena globale

Nonostante si fosse stabilito in Germania negli ultimi anni della sua vita, Abdullah Ibrahim ha sempre mantenuto un legame profondo e ininterrotto con il Sud Africa. La sua compagna, la dottoressa Marina Umari, ha testimoniato: «Abdullah è morto pacificamente con il Sudafrica e la sua gente nel cuore.

Il suo amore per il suo paese non ha mai vacillato, non importa in quale parte del mondo si trovasse». Il suo ultimo concerto in Sud Africa si è tenuto al Cape Town International Jazz Festival, una manifestazione che lo ha visto protagonista in molteplici edizioni. Nel 2024, per il suo novantesimo compleanno, l'artista aveva intrapreso un tour mondiale che includeva un'esibizione a Città del Capo, segnando il suo ritorno dopo cinque anni.

Il contributo di Ibrahim alla cultura e alla lotta per la libertà è stato ampiamente riconosciuto a livello internazionale. Nel 2019, il National Endowment for the Arts degli Stati Uniti gli ha conferito il prestigioso premio Jazz Masters, una delle più alte onorificenze nel campo del jazz.

Tra gli altri numerosi riconoscimenti, nel 2009 ha ricevuto una laurea honoris causa in Musica dalla Wits University e l'Ordine di Ikhamanga, un'onorificenza civile sudafricana, dall'allora presidente Jacob Zuma. Il presidente Cyril Ramaphosa ha reso omaggio al musicista, elogiando il suo contributo alla lotta anti-apartheid e il suo impatto duraturo attraverso la musica, definendolo «icona internazionale e cittadino globale le cui profonde creazioni hanno onorato il Sud Africa che ha plasmato il suo impegno politico e il suo genio musicale». Riflettendo sulla sua lunga carriera, Ibrahim aveva sempre affermato che la fama non era il suo obiettivo: «Non lo faccio perché voglio raggiungere la fama».