Sharon Stone ha rivelato un episodio cruciale della sua vita: una diagnosi medica errata con ripercussioni sul suo matrimonio con Phil Bronstein. Nei primi 2000, l'attrice ricevette la notizia di due tumori al seno, ritenuti maligni. I medici le consigliarono una mastectomia bilaterale. Stone, però, era convinta della benignità delle formazioni. Il marito si oppose all'intervento, giudicandolo eccessivo e incrinando la loro unione.

Il confronto medico e la volontà di Sharon Stone

Durante il confronto con l'equipe medica, Sharon Stone ribadì la volontà di decidere autonomamente sul suo corpo.

Nonostante pressioni e parere medico, che suggeriva l'operazione per un cancro maligno, l'attrice mantenne la sua posizione: "Io sapevo di non avere il cancro… Decido io". La tensione aumentò quando il marito, contrariato, si alzò e lasciò la stanza. Questo gesto segnò la rottura, evidenziando divergenza e assenza di supporto.

Conseguenze dell'intervento e fine del matrimonio

Nonostante l'opposizione del marito, Sharon Stone scelse la mastectomia bilaterale. Dopo l'operazione, si scoprì che i tumori erano benigni e l'intervento inutile. L'attrice ha raccontato di aver ricevuto protesi mammarie di taglia superiore rispetto a quanto concordato, senza il suo consenso. Mancanza di sostegno e divergenza di opinioni ebbero un impatto sul suo matrimonio con Phil Bronstein, portando alla sua conclusione.

Sharon Stone: carriera e impegno

Sharon Stone, attrice statunitense nota per ruoli in film come 'Basic Instinct' e 'Casinò', ha ricevuto riconoscimenti per la sua carriera. Oltre al successo, ha affrontato sfide personali, tra cui problemi di salute e vicende familiari. La sua scelta di condividere queste esperienze ha sensibilizzato l'opinione pubblica su temi delicati: salute femminile e autonomia decisionale.