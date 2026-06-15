Un viaggio attraverso l’acclamata mostra che la National Gallery di Londra ha dedicato tra settembre 2024 e gennaio 2025 a Vincent van Gogh torna sullo schermo con un nuovo appuntamento televisivo. Il 18 giugno su Sky Arte andrà in onda “Van Gogh: poeti e amanti”, in prima visione alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Il film-evento sulla mostra record di Londra

Diretto da David Bickerstaff e prodotto da Exhibition on Screen con Phil Grabsky, il documentario porta al pubblico l’esperienza di una delle esposizioni più visitate della storia recente della National Gallery, che ha registrato 334mila visitatori.

Un successo tale da rendere necessaria un’apertura notturna straordinaria, la seconda nella storia del museo dopo quella dedicata alla mostra su Leonardo da Vinci.

L’esposizione, inserita tra gli eventi centrali del bicentenario della National Gallery, ha messo al centro il periodo vissuto da Van Gogh tra Arles e Saint-Rémy, nel sud della Francia, fase decisiva in cui l’artista elaborò alcuni dei suoi capolavori più celebri, trasformando radicalmente il proprio linguaggio pittorico.

Poesia, amore e rivoluzione del colore

Il documentario approfondisce il legame tra Van Gogh e i temi della poesia e dell’amore, raccontando il suo percorso artistico e umano attraverso il suo uso innovativo del colore e la costante ricerca espressiva.

Vengono inoltre esplorati aspetti meno noti della sua vita, come il trasferimento nel sud della Francia e il periodo di ricovero all’Hôtel-Dieu di Arles, reso celebre proprio dai suoi dipinti.

Senza soffermarsi sulla sofferenza dell’artista, l’opera si concentra sulla sua straordinaria energia creativa e intelligenza visionaria, elementi che hanno contribuito a rivoluzionare la storia dell’arte e a renderlo uno dei pittori più amati di sempre.