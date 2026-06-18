L'attore brasiliano Wagner Moura, già candidato all'Oscar, è in trattative avanzate per unirsi al cast del prequel della celebre franchise Ocean's, prodotto da Warner Bros. Il progetto vedrà già protagonisti Margot Robbie e Bradley Cooper. Le riprese sono previste per la fine di luglio, con inizio a Parigi e successivi spostamenti nel Sud della Francia. L'uscita nelle sale è fissata per il 25 giugno 2027.

La partecipazione di Moura segue un periodo di grande successo internazionale, culminato con premi a Cannes nel 2025 e ai Golden Globe. L'attore ha inoltre presentato di recente al Tribeca Festival il film "The Last Day", ispirato a un romanzo di Virginia Woolf, al fianco della premio Oscar Alicia Vikander.

La regia del prequel è affidata a Bradley Cooper, dodici volte candidato all'Oscar, che ne sarà anche produttore insieme a Lucky Chap, la società di produzione di Margot Robbie. Cooper firma anche la sceneggiatura, sviluppata a partire dai personaggi originali di George Clayton Johnson e Jack Golden Russell, con stesure precedenti curate da Carrie Solomon.

Il prequel: un dramma d'epoca al Gran Premio di Monaco

Sebbene i dettagli della trama siano ancora mantenuti riservati, è noto che il film sarà un dramma d'epoca ambientato durante il Gran Premio di Monaco del 1962. La storia si concentrerà sui genitori di Danny Ocean, il celebre personaggio interpretato da George Clooney nella trilogia di Steven Soderbergh.

Margot Robbie ha rivelato che il film esplorerà come "prima ancora che Danny Ocean mettesse piede a Las Vegas, c'erano due geni del crimine che gli hanno insegnato tutto quello che sa: i suoi genitori".

Robbie e Cooper vestiranno i panni dei genitori del geniale ladro, orchestrando un'elaborata rapina durante l'iconico evento sportivo. Questa impostazione narrativa segna una distinzione significativa rispetto ai capitoli precedenti della saga, noti per le loro ambientazioni contemporanee e per le imprese della banda di complici di Ocean.

Il successo globale della saga di Ocean's e le nuove prospettive

La serie cinematografica Ocean's ha debuttato nel 2001 con "Ocean's Eleven", affermandosi rapidamente come un fenomeno globale.

La saga ha continuato a riscuotere un enorme successo di pubblico e critica, generando incassi superiori a 1,4 miliardi di dollari a livello mondiale. La popolarità dei suoi personaggi e le intricate trame dei furti l'hanno resa una delle franchise più iconiche del cinema di inizio millennio.

Il nuovo prequel si propone di esplorare le origini di Danny Ocean, approfondendo il suo rapporto con i genitori e il contesto criminale della famiglia. La presenza di talenti come Bradley Cooper (regista e protagonista), Margot Robbie e l'atteso Wagner Moura, assicura al progetto un notevole interesse. Moura, in particolare, consolida la sua posizione come uno degli attori più richiesti a Hollywood, dopo aver ottenuto riconoscimenti sia in patria che a livello internazionale.

La produzione, che annovera tra i produttori esecutivi Josey McNamara, Bronte Payne, Bobby Wilhelm, Jay Roach, Michelle Graham, Lee Isaac Chung, Ashley Jay Sandberg, Gary Ross e Olivia Milch, mira a preservare l'alta qualità e l'originalità della saga, rinvigorendo l'interesse per una delle storie criminali più apprezzate del grande schermo. Il film è già annoverato tra i titoli più attesi per il 2027.