Toy Story 5, l'ultimo capitolo del celebre franchise Pixar, è arrivato nelle sale italiane il 18 giugno 2026, conquistando rapidamente la vetta del box office con oltre 1,3 milioni di euro d’incassi. La pellicola, ambientata in periferie silenziose dominate dagli schermi digitali, esplora la tensione tra la tecnologia digitale e il gioco tradizionale, un tema di grande attualità.

Al centro della narrazione vi è Bonnie, la storica proprietaria dei giocattoli, che si trova ad affrontare l’attrazione verso un nuovo dispositivo tecnologico, il Lilypad, il quale minaccia di condurla all’isolamento e alla dipendenza.

I protagonisti, tra cui Woody, Buzz Lightyear e Jessie, si adoperano per preservare il loro ruolo nella vita della bambina, contrapponendosi simbolicamente alle suggestioni del nuovo apparecchio elettronico. Il regista Andrew Stanton ha sottolineato l’intento del film, affermando che "la tecnologia non è il nemico, ma conta il modo in cui la affrontiamo", evidenziando l’importanza di una gestione consapevole dell’innovazione.

La tecnologia come personaggio e il valore delle connessioni

La produttrice Lindsey Collins descrive la tecnologia non come un concetto astratto, bensì come un vero e proprio personaggio, dotato di intenzioni e dinamiche relazionali. Il Lilypad, pur potendo offrire nuove opportunità, rappresenta una sfida per i giocattoli, che si impegnano a ricordare a Bonnie il valore insostituibile delle connessioni umane e del gioco reale, elementi fondamentali per costruire legami profondi e duraturi.

In questo contesto, la co-regista McKenna Harris invita i giovani spettatori a riconoscere nella fantasia il loro "super potere", una risorsa essenziale che li accompagna nei momenti di noia o difficoltà.

Il film mantiene le caratteristiche distintive della saga, alternando momenti di tensione emotiva a sequenze ironiche e dinamiche. I volti storici del franchise sono affiancati da nuovi personaggi, e l'introduzione del Lilypad rappresenta un tentativo di rinnovamento che si allinea con i valori fondanti della serie. La dinamica tra tradizione e innovazione è esplorata attraverso le vicende dei protagonisti e il loro impegno per mantenere un equilibrio nella crescita di Bonnie.

Successo e longevità del franchise Toy Story

Il fenomeno Toy Story, inaugurato nel 1995 con il primo film diretto da John Lasseter, ha profondamente segnato la storia dell’animazione digitale e il rapporto tra infanzia e gioco. Con questo quinto capitolo, Pixar prosegue un percorso di innovazione narrativa e tecnologica, mantenendo al centro la dimensione emotiva e i valori universali dell’amicizia e dell’immaginazione. Il franchise, da sempre attento alla crescita e allo sviluppo psicologico dei personaggi, continua a rivolgersi a un pubblico eterogeneo. L’integrazione di tematiche come l’uso responsabile dei dispositivi digitali riflette le trasformazioni sociali contemporanee e la volontà di proporre storie attuali e significative.

Toy Story 5 consolida ulteriormente il rapporto di Pixar con una platea internazionale: i risultati significativi registrati nei mercati esteri fin dalle prime settimane testimoniano la forza narrativa e commerciale della saga. Il franchise è diventato un punto di riferimento per l’industria cinematografica e per il pubblico familiare, contribuendo all’immaginario collettivo e rilanciando il ruolo della fantasia come strumento chiave per affrontare le sfide del presente.