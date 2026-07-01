La città di Alba si prepara ad ospitare le Giornate Giovani del festival Collisioni, in programma giovedì 4 e venerdì 5 luglio. L'evento, che animerà piazze e cortili del centro storico, è interamente dedicato a ragazzi e ragazze dai 16 ai 19 anni e agli studenti delle scuole superiori. Le iniziative, tutte gratuite, sono rese possibili grazie al sostegno dell’assessorato regionale all’Agricoltura, della Fondazione CRC e della Banca d’Alba.

Nelle due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a laboratori, incontri, concerti e attività focalizzate su temi di grande attualità: ambiente, economia circolare, cittadinanza attiva e sostenibilità.

Tra gli ospiti figurano artisti del panorama musicale italiano, giovani scrittori, scienziati, giornalisti e creator digitali. I workshop, pensati per l'orientamento e la crescita personale, offriranno momenti di dialogo diretto e sessioni interattive sulle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro e dalla società.

Impegno civico e partecipazione giovanile

Il festival Collisioni, concepito come laboratorio di idee e confronto intergenerazionale, conferma la sua attenzione verso i giovani. L’iniziativa ad Alba mira a stimolare curiosità e senso di responsabilità nelle scelte quotidiane. La partecipazione attiva delle nuove generazioni è considerata fondamentale per costruire un futuro sostenibile; eventi aperti e inclusivi sono essenziali per favorire il dialogo tra scuola, territorio e istituzioni.

Le attività si articolano in un programma che coinvolge oltre venti realtà associative del territorio. Le tematiche spaziano dalla tutela dell’ambiente all’innovazione sociale, alla promozione di buone pratiche di consumo e di mobilità sostenibile. Il coinvolgimento di enti locali e associazioni rende il festival una vetrina per le energie positive della comunità albese.

Alba, sede del festival Collisioni

Il festival Collisioni si tiene annualmente ad Alba, nel cuore delle Langhe, ed è uno degli appuntamenti culturali e musicali più seguiti del Piemonte. Caratterizzato da una forte attenzione ai temi sociali e alla promozione dei giovani talenti, Collisioni ha ospitato numerosi artisti, scrittori internazionali, musicisti e personalità del mondo culturale.

Le edizioni passate hanno incluso incontri con imprenditori e scienziati, evidenziando la vocazione trasversale e multidisciplinare della manifestazione.

La scelta di Alba come sede delle Giornate Giovani è strategica: la città è riconosciuta come polo di eccellenza per l’innovazione agroalimentare e per l’intensa attività di associazionismo giovanile. Oltre alle attività del 4 e 5 luglio, il festival Collisioni proseguirà nel mese di luglio con eventi musicali di rilievo, confermando la sua volontà di aprirsi a un pubblico sempre più ampio e variegato.