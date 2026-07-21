Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Kaylee Hottle, giovane attrice statunitense nota per aver interpretato Jia nei film della saga ‘Godzilla vs Kong’. Kaylee è morta all’età di diciotto anni a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, che ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio in lingua dei segni americana (ASL) diffuso sui social. L’incidente si è verificato nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio a Ijamsville, nei pressi di Baltimora, quando la vettura su cui viaggiava è uscita di strada, schiantandosi contro un canale di scolo.

Dinamica dell'incidente

Le prime indagini, condotte dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, hanno rivelato che Kaylee Hottle era passeggera a bordo di una Honda Accord del 1995. Il veicolo, guidato da un diciannovenne, ha perso il controllo. L’esatta dinamica è ancora al vaglio, ma l’eccesso di velocità è indicato come possibile fattore determinante dello schianto.

Trasportata d’urgenza in un centro traumatologico, la giovane attrice è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente del mezzo ha subito ferite non gravi, mentre un terzo passeggero è rimasto illeso.

Carriera e l'impatto di Jia

Nata e cresciuta a Kyle, in Texas, Kaylee Hottle proveniva da una famiglia di persone sorde e sordocieche, un contesto che ha plasmato la sua identità e carriera.

Aveva iniziato a recitare da bambina, partecipando a spot pubblicitari e comparendo in un episodio della serie ‘Magnum P.I.’. La svolta nella sua carriera è arrivata grazie a uno spot per un’app di video-relay, che ha catturato l’attenzione dell’assistente alla regia del franchise di King Kong, ritenendola perfetta per il ruolo di Jia.

Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2021 con ‘Godzilla vs. Kong’, dove ha interpretato Jia, una bambina Iwi sorda e orfana salvata da Kong. Il legame profondo tra Jia e il gigantesco gorilla, costruito attraverso la lingua dei segni americana, è diventato uno degli elementi più emozionanti e apprezzati del film, conquistando pubblico e critica. Il successo del personaggio e la sua autentica interpretazione hanno portato Kaylee Hottle a riprendere il ruolo nel sequel del 2024, ‘Godzilla vs.

Kong: The New Empire’, consolidando la sua presenza nella saga.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

La prematura scomparsa di Kaylee Hottle ha suscitato profonda commozione nel mondo dello spettacolo. Alexander Skarsgård, protagonista del primo capitolo della saga, aveva elogiato il talento e la naturalezza dell’attrice davanti alla macchina da presa, evidenziando la sua capacità di recepire le indicazioni registiche. Anche la Texas School for the Deaf, dove Kaylee aveva studiato, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, agli amici e ai compagni di scuola.

La giovane attrice lascia un’eredità significativa, non solo per le sue interpretazioni, ma soprattutto per aver offerto una rappresentazione autentica e potente della comunità sorda sul grande schermo, contribuendo a un’importante inclusione e ispirando nuove generazioni.