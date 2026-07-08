La quinta edizione di Lake Sound Park, il festival musicale di Cernobbio, trasformerà l'ex Galoppatoio di Villa Erba sul lago di Como in un palcoscenico estivo di grande richiamo. L'evento, in programma dal 9 al 26 luglio 2026, si aprirà con Fiorella Mannoia. Organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production e il Comune di Cernobbio, il festival propone tredici appuntamenti che spaziano dalla musica d'autore italiana alle sonorità internazionali, confermando la sua crescente importanza per il territorio.

Il cartellone vanta nomi di spicco del panorama musicale.

Giorgio Panariello si esibirà il 15 luglio, seguito da Davide Van de Sfroos (12 luglio), Riccardo Cocciante (14 luglio), Coez (16 luglio, già sold out), e Il Volo (17 luglio). Tra gli ospiti internazionali, Morrissey sarà presente il 19 luglio per l'unica data lombarda del suo tour estivo, e Charlie Puth, con l'apertura di Bradley Simpson, il 25 luglio. La chiusura del festival, il 26 luglio, vedrà sul palco Luca Carboni. Completano la line-up Serena Brancale (21 luglio), Alfa (23 luglio), Mannarino con Angelica Bove (24 luglio) e la serata "Voglio tornare negli anni '90" il 18 luglio. Diverse serate, inclusa quella di Claudio Baglioni (11 luglio), registrano già il tutto esaurito, a testimonianza del forte interesse del pubblico.

Lake Sound Park: musica, natura e architettura sul Lago di Como

Lake Sound Park si distingue per l'esperienza immersiva che offre, unendo la musica dal vivo alla bellezza naturale del parco di Villa Erba e al fascino architettonico della storica dimora affacciata sul lago di Como. L'Ex Galoppatoio, a pochi passi dall'acqua, si trasforma in un suggestivo palcoscenico all’aperto, punto di riferimento per l'estate culturale lombarda fin dal suo esordio nel 2022. La rassegna, che si estende per oltre due settimane, propone un mix di pop d'autore, classici della canzone italiana e ospiti internazionali di grande richiamo.

La presenza di artisti come Fiorella Mannoia, che inaugura la rassegna, e Morrissey, con la sua esclusiva data lombarda, evidenzia la vocazione sia nazionale che internazionale dell'evento.

L'inclusione di nomi quali Charlie Puth, Claudio Baglioni e Il Volo rafforza ulteriormente questa identità. Il festival gode del patrocinio e del contributo del Comune di Cernobbio, sottolineando l'importanza strategica di Villa Erba e del suo parco come polo culturale regionale.

Villa Erba: informazioni pratiche e successo dell'evento

Villa Erba, uno dei principali complessi storico-artistici della provincia di Como, fornisce la cornice ideale per l'evento. La sua posizione sul lungolago di Cernobbio ne facilita l'accesso: è raggiungibile in auto (A9, uscita Como Centro) o con i collegamenti ferroviari per Como San Giovanni o Como Nord Lago, seguiti da bus o navette. L'indirizzo è Largo Luchino Visconti 4.

Si consiglia di arrivare in anticipo per godere del parco e dei panorami lacustri prima degli spettacoli.

Inaugurato nel 2022, Lake Sound Park si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti estivi più attesi nel nord Italia. Il suo successo deriva da un palinsesto che valorizza sia i grandi interpreti italiani che i protagonisti della scena pop mondiale. I biglietti sono disponibili su TicketOne, Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati, con prezzi variabili. L'ampia affluenza e il tutto esaurito di diverse serate confermano l'attrattività della proposta. L'obiettivo è continuare a offrire concerti dal vivo in un contesto naturalistico e architettonico di eccezionale bellezza, rivolgendosi a un pubblico vasto.