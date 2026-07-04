La Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica, in provincia di Brescia, ospita dal 12 settembre al 6 dicembre 2026 la mostra “Magnifica Eleganza. Tiepolo, Longhi e Guardi tra arte e moda”, ideata e coordinata da Massimiliano Capella. L’esposizione propone una lettura inedita della pittura veneziana del Settecento, focalizzandosi sul profondo legame tra arte e moda in un’epoca di grande splendore estetico per la Serenissima, nonostante il suo lento declino politico.

Il percorso espositivo presenta trentasei opere, tra dipinti e disegni, di maestri quali Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo, Francesco Guardi e Pietro Antonio Rotari.

Queste sono affiancate da abiti originali del XVIII secolo, esposti per la prima volta al pubblico, e da sette costumi realizzati da Danilo Donati per il film Il Casanova di Federico Fellini (1976), vincitori dell'Oscar nel 1977. La mostra evidenzia come i grandi pittori veneziani fossero acuti osservatori del costume, trasformando le loro opere in autentici documenti della storia della moda.

Un esempio emblematico è Il Ridotto in Venezia di Longhi, che offre un dettagliato catalogo dell'eleganza settecentesca: dame in andrienne sostenute da panier, gentiluomini con preziose velade, tricorni, maschere, sete e broccati. Il dialogo tra pittura e sartoria è costante: l'elegante andrienne, protagonista dei disegni di Longhi, trova riscontro negli abiti originali esposti; la celebre robe à la polonaise anima le figure nella Veduta di Villa Loredan a Paese di Guardi.

Le raffinate robe à la française, con i caratteristici plis Watteau, e gli eleganti habit à la française ricorrono nelle opere di Guardi e Tiepolo, documentando la vasta diffusione della moda francese nella Venezia del tempo.

Il dialogo tra arte, moda e identità

Anche gli accessori rivestono un ruolo narrativo. L’inedita Dama con moretta di Rotari cattura il fascino enigmatico della moretta, la maschera femminile più iconica della Serenissima, simbolo di un linguaggio culturale incentrato sull'apparire. I sette costumi disegnati da Danilo Donati per Il Casanova, che concludono l'itinerario, non sono semplici riproduzioni, ma reinterpretazioni creative dello spirito settecentesco, riaffermando il dialogo tra passato e presente.

La possibilità di confrontare le rappresentazioni artistiche con i veri capi d'epoca permette ai visitatori di apprezzare dettagli di manifattura come damaschi, sete e broccati. Disegni dalla collezione Stampe e Disegni di Ca’ Rezzonico fungono da veri “bozzetti di costume”, mentre l'intera esposizione evoca l'atmosfera del Carnevale veneziano, con i suoi codici sociali e culturali.

La Fondazione Zani: un polo culturale in Franciacorta

La Fondazione Paolo e Carolina Zani, attiva dal 2020 a Cellatica, in Franciacorta, è un polo museale dedicato all'arte, all'oggettistica e alla conservazione di importanti collezioni. Ubicata in una residenza di pregio, la Casa Museo ospita selezionate esposizioni temporanee e un percorso permanente, valorizzando i rapporti tra arti visive e applicate, con particolare attenzione alle tradizioni veneta e lombarda.

“Magnifica Eleganza” è visitabile dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 17. Il biglietto d'ingresso, che include l'accesso sia al giardino sia alla sala espositiva, costa 12 euro. La mostra mira a offrire al pubblico una riflessione documentata sulla complessità dell'identità culturale veneziana del XVIII secolo, indagando il ruolo della moda come espressione di status e appartenenza sociale.