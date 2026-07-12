Il 14 luglio, la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà l'attesissimo concerto di Marilyn Manson, unica tappa romana del suo tour mondiale. L'evento, già completamente sold out, si inserisce nel prestigioso cartellone del Summer Fest, organizzato dalla Fondazione Musica Per Roma, e si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più significativi dell'estate capitolina.

La rockstar statunitense torna a calcare i palcoscenici internazionali dopo il grande successo del suo ultimo lavoro discografico, "One Assassination Under God - Chapter 1".

L'attesa è alta anche per l'uscita del secondo capitolo, prevista per il 14 agosto. Il concerto romano rappresenta un momento culminante di una stagione artistica che vede Manson riaffermare con forza la sua cifra stilistica trasgressiva e provocatoria, un marchio distintivo che caratterizza la sua carriera da oltre trent'anni e che ha profondamente ridefinito la scena musicale contemporanea.

Oltre trent'anni di impatto e innovazione nel rock

Dalla metà degli anni Novanta, Marilyn Manson ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama dello shock rock. La sua proposta artistica fonde sapientemente elementi di industrial metal, hard rock, elettronica e alternative, creando un sound e un'estetica visiva tra le più riconoscibili e discusse a livello globale.

I suoi spettacoli sono vere e proprie esperienze immersive, caratterizzate da un linguaggio scenico di forte impatto, dove la provocazione si eleva a forma espressiva e la musica si intreccia indissolubilmente con la performance e l'immagine, andando ben oltre il concetto tradizionale di concerto.

Il successo di "One Assassination Under God – Chapter 1" ha ulteriormente consolidato la posizione di Manson come figura centrale e iconica della scena rock internazionale, mantenendo la sua rilevanza anche nel nuovo secolo. Nel corso della sua pluridecennale carriera, che supera i trent'anni, l'artista ha dimostrato una costante e sorprendente capacità di reinventarsi, pur mantenendo una coerenza stilistica che continua a stimolare dibattito e a catturare l'attenzione di un vasto pubblico.

La Cavea dell'Auditorium: cuore pulsante della musica a Roma

La scelta della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone come sede dell'evento sottolinea l'importanza di questo spazio come uno dei principali poli culturali della capitale. Progettato dall'architetto Renzo Piano e inaugurato nel 2002, l'Auditorium è oggi un punto di riferimento per numerose rassegne musicali di calibro nazionale e internazionale, tra cui spicca proprio il Summer Fest, curato dalla Fondazione Musica Per Roma. La Cavea, con la sua struttura all'aperto e una capienza di oltre tremila posti, accoglie annualmente un'ampia varietà di concerti e spettacoli di grande richiamo, spaziando dal pop al jazz, dal rock alla musica classica.

Il rapido tutto esaurito registrato per il concerto di Marilyn Manson non solo conferma la straordinaria capacità della programmazione estiva dell'Auditorium di attrarre nomi di primaria importanza nel panorama musicale mondiale, ma evidenzia anche la sua abilità di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Questo successo rafforza ulteriormente il ruolo di Roma come crocevia dinamico e vibrante per le proposte artistiche internazionali.