Prende il via domani, venerdì 17 luglio, il 51° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, con il concerto inaugurale diretto da Markus Stenz al Tempio di San Biagio. L’edizione 2026 del festival, che si protrarrà fino al 2 agosto, è interamente dedicata alla celebrazione del centenario della nascita del suo fondatore, Hans Werner Henze. Sotto la direzione artistica di Mariangela Vacatello, il cartellone propone un ricco programma di 42 spettacoli, tra cui ben 24 in prima assoluta.

Il Concerto Inaugurale: Stenz e Santoro protagonisti

L’appuntamento che aprirà ufficialmente il Cantiere vedrà Markus Stenz sul podio dell’Orchestra Sinfonica delle Alpi, affiancato dal soprano Marily Santoro.

Il programma del concerto è particolarmente significativo: include la prima assoluta della versione per soprano e piccola orchestra dei Nachtstücke und Arien di Henze, un’opera realizzata dal compositore Detlev Glanert su commissione specifica del festival. A completare la serata, verrà eseguita la celebre Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven.

La collaborazione tra Marily Santoro e Markus Stenz non è una novità: i due artisti avevano già lavorato insieme nel 2025 per la produzione de Il giovane Lord di Henze al Teatro del Maggio Fiorentino. Quello spettacolo fu insignito del prestigioso Premio Abbiati, uno dei più importanti riconoscimenti della critica musicale italiana in ambito operistico.

Eventi collaterali e il primo weekend

La giornata di apertura del festival sarà preceduta da un convegno internazionale dedicato al pensiero e all’eredità artistica di Hans Werner Henze, articolato tra le suggestive sedi di Palazzo Ricci e Palazzo Comunale. Nel tardo pomeriggio, le vie del centro storico di Montepulciano saranno animate dalle note della Banda Poliziana.

Il primo fine settimana del Cantiere, inoltre, segna un importante ritorno in scena: a cinquant’anni dalla prima edizione del festival, sarà riproposta l’opera comica Don Chisciotte della Mancia di Giovanni Paisiello e Giovanni Battista Lorenzi. L’opera verrà presentata nella versione elaborata da Henze e Giuseppe Di Leva. Questo allestimento, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio al Teatro Poliziano, sarà diretto da Marco Angius con la regia di Michael Dissmeier, inserendosi in una coproduzione internazionale che prevede una successiva tournée in Germania.

Il Cantiere Internazionale d’Arte: una tradizione innovativa

Il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, fondato nel 1976 da Hans Werner Henze, si è affermato come un punto di riferimento nel panorama culturale. Ogni anno, il festival propone un programma eclettico di concerti, opere e spettacoli multidisciplinari, coinvolgendo sia artisti di fama internazionale che giovani talenti emergenti. La manifestazione si svolge in diversi luoghi storici della città, promuovendo la produzione artistica contemporanea con una particolare enfasi sulla sperimentazione e sulle nuove commissioni. L’edizione 2026, con il suo elevato numero di prime assolute e la sentita celebrazione del centenario di Henze, conferma la vocazione internazionale e l’approccio innovativo che caratterizzano il festival fin dalle sue origini.