La cultura rappresenta un capitale pubblico fondamentale, che necessita di essere attentamente misurato, programmato e preservato. Questo il messaggio centrale emerso dall'intervento di Alessandro Perrotta il 3 luglio 2026, durante un evento dedicato alle strategie per la valorizzazione dei beni culturali in Italia. Perrotta ha sottolineato l'urgenza di sviluppare strumenti e politiche efficaci per quantificare il valore che la cultura apporta alla collettività, al fine di garantirne un sostegno adeguato attraverso strategie a lungo termine. L'incontro ha evidenziato come la cultura sia una componente imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Nel dettaglio, Perrotta ha ribadito con forza: “La cultura è un capitale pubblico da misurare, programmare e preservare per il bene della società”. Ha poi enfatizzato la necessità di abbandonare l’approccio emergenziale nella gestione e nella tutela del patrimonio culturale. Le politiche dovrebbero invece orientarsi verso criteri di programmazione rigorosa e di valutazione costante dell'impatto che la cultura genera sia a livello territoriale che nazionale. L'importanza di disporre di dati misurabili per una valutazione oggettiva delle politiche culturali è stata posta al centro del dibattito, con la proposta di promuovere una maggiore sinergia tra enti pubblici, privati e la società civile nel settore culturale italiano.

Pianificazione strategica e impatto sociale della cultura

Durante l'incontro, è stato ampiamente discusso come una pianificazione strategica e una gestione sistemica del patrimonio culturale possano concretamente favorire il progresso e il benessere delle comunità. Tra gli effetti positivi della valorizzazione culturale sono stati identificati la formazione di capitale sociale, l'incremento dell'attrattività dei territori e una maggiore inclusione sociale. Perrotta ha esortato all'adozione di indicatori chiari e condivisi per valutare i risultati delle politiche implementate, affermando che “senza misurazione non c’è possibilità di programmazione né di crescita efficiente nel settore”.

L'introduzione di pratiche di monitoraggio e di rendicontazione periodica delle attività culturali può rappresentare un passo decisivo per rafforzare la governance del settore.

Lo sviluppo di strumenti digitali e l'implementazione di processi partecipativi sono stati considerati elementi cruciali per una gestione più trasparente e responsabile delle risorse culturali italiane, che costituiscono un patrimonio inestimabile sotto il profilo sia economico che sociale.

La cultura come investimento pubblico strategico

L'intervento di Perrotta ha offerto una preziosa occasione per riflettere sulla necessità di considerare la cultura non solo come un valore simbolico o identitario, ma come un autentico investimento pubblico. È stata evidenziata l'indispensabilità di riconvertire gli strumenti di valutazione e i processi decisionali, tradizionalmente orientati su parametri prevalentemente quantitativi.

Questo adattamento è cruciale per affrontare le sfide contemporanee, in particolare quelle poste dalla trasformazione digitale e dai profondi cambiamenti sociali. Perrotta ha sostenuto con convinzione che “occorre un cambio di paradigma per riconoscere la cultura come elemento centrale per la crescita sostenibile del Paese, da strutturare tramite una programmazione razionale e dati oggettivi”.

La prospettiva di una misurazione sistematica dell'impatto sociale della cultura si inserisce pienamente nel dibattito nazionale sulla modernizzazione del settore culturale. Questo dibattito coinvolge attivamente istituzioni centrali e locali, fondazioni, associazioni e imprenditori culturali, e si preannuncia come un tema destinato a influenzare significativamente le politiche pubbliche dei prossimi anni.