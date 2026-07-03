Il 4 luglio, la Casa del Jazz di Roma ospita il debutto del nuovo spettacolo di Stefano Massini, “La Ricerca della Felicità”. L’autore e narratore, noto per il suo stile coinvolgente, proporrà una riflessione sulla felicità e le sue declinazioni. L'evento alla Casa del Jazz, simbolo di rinascita culturale e riferimento per teatro, musica e narrazione. Massini, vincitore di riconoscimenti, fautore di un teatro civile, rafforza il legame con la cultura romana.

Il tema universale della felicità secondo Massini

Lo spettacolo si concentra sulla ricerca della felicità, tema centrale, specie in periodi di incertezza.

Con una narrazione che intreccia storie personali, riferimenti letterari e spunti di attualità, Massini invita il pubblico a interrogarsi sul significato della felicità. Il suo approccio dà voce a esperienze individuali e tensioni collettive, ampliando il concetto oltre la dimensione privata.

La Casa del Jazz, scelta per il debutto, accoglie spesso eventi di riflessione sociale. Ristrutturato per iniziative culturali, è un centro della scena teatrale e musicale romana, offrendo un palcoscenico prestigioso a esponenti nazionali e internazionali.

Casa del Jazz: simbolo di cultura e legalità a Roma

La Casa del Jazz sorge in una villa confiscata alla criminalità organizzata e dal 2005 è uno dei principali centri culturali di Roma.

Gestito da istituzioni pubbliche, ospita annualmente concerti, spettacoli e incontri. Negli anni è diventata un polo di aggregazione culturale e civile, con un ricco calendario di attività che attraversano generi e linguaggi.

Molti artisti e intellettuali hanno scelto la Casa del Jazz per i loro lavori, confermando il ponte tra cultura, cittadinanza e legalità. La scelta di Stefano Massini per “La Ricerca della Felicità” sottolinea l’importanza di legare temi del teatro contemporaneo a luoghi che rappresentano la rinascita culturale cittadina.