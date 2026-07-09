L'Università di Camerino (Unicam) ha intrapreso una nuova collaborazione internazionale con l’Universiti Teknologi Malaysia (UtM), uno dei principali atenei tecnologici della Malesia, che vanta oltre trentamila studenti distribuiti nei campus di Johor Bahru e Kuala Lumpur. L’intesa, formalizzata dalla firma di una Letter of intent, mira a promuovere lo sviluppo di progetti scientifici congiunti e a favorire scambi internazionali per studenti, docenti e ricercatori. Questa iniziativa rafforza la proiezione internazionale di Unicam.

Una delegazione di Unicam, guidata dal prorettore vicario Emanuele Tondi e composta dal professor Carlo Santulli e da Annalisa Albanesi, responsabile dell’Area Internazionalizzazione della Didattica e Formazione Avanzata, ha partecipato all’evento “UtM International” nel campus di Johor Bahru.

In tale occasione, Unicam ha presentato la propria offerta formativa, suscitando un notevole interesse tra gli studenti malesi, in particolare per i periodi di mobilità a Camerino e per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale.

Dettagli e obiettivi della collaborazione

La Letter of intent sottoscritta tra i due atenei ha una durata di un anno e costituisce un documento preliminare che esprime la volontà di istituire una collaborazione strutturata nei settori della didattica, della ricerca e della mobilità internazionale. La missione della delegazione italiana ha inoltre offerto l’opportunità di un confronto diretto con la governance dell’ateneo malese, rappresentata dalla Deputy Vice-Chancellor Academic & International, Intan Zaurah Mat Darus.

Il rettore di Unicam, Graziano Leoni, ha evidenziato come l’internazionalizzazione sia “uno degli assi strategici di sviluppo del nostro Ateneo”, rimarcando che l’accordo con UtM consolida ulteriormente la presenza globale dell’università. Il prorettore vicario Emanuele Tondi ha definito l’invito ricevuto dall’ateneo malese “un importante riconoscimento” del lavoro svolto sul fronte dell’internazionalizzazione, aggiungendo che la Letter of intent rappresenta “il primo passo di un percorso” volto a stabilizzare la collaborazione tra le due istituzioni.

La strategia di internazionalizzazione di Unicam

L’Università di Camerino ha già una consolidata presenza internazionale, testimoniata da iniziative come la Joint Academy con la Zhengzhou University of Light Industry in Cina.

Questa struttura, avviata nel 2026, prevede tre corsi di laurea congiunti in Scienze Gastronomiche, Design e Matematica, offrendo un doppio titolo italo-cinese e formando circa 300 studenti all’anno. Tale progetto è un esempio significativo della strategia di internazionalizzazione di Unicam, focalizzata sul rafforzamento delle partnership accademiche e scientifiche a livello globale.

La nuova collaborazione con l’Universiti Teknologi Malaysia si inserisce coerentemente in questo percorso di crescita internazionale intrapreso dall’ateneo marchigiano. L’obiettivo è continuare a promuovere la mobilità e lo scambio culturale tra studenti e docenti, oltre a sviluppare progetti di ricerca condivisi con partner accademici di rilievo internazionale, consolidando il ruolo di Unicam nel panorama universitario globale.