Il Ferragosto 2026 si preannuncia come un’autentica festa urbana per chi sceglie di rimanere in città. Lontano dall'essere sinonimo di riposo e chiusure, le principali metropoli italiane offrono un ricco calendario di eventi culturali, musicali e di intrattenimento, trasformando la festività in un’opportunità di scoperta. Questa tendenza è significativa, dato che 24,2 milioni di italiani non si sposteranno da casa quest’estate, trovando nelle città un’offerta diffusa e attrattiva.

A Roma, il 15 agosto, la musica è protagonista con la conclusione di “Jazz&Image” alle Terme di Caracalla, che ospita un concerto gratuito di Javier Girotto & Aires Tango.

Al Village Celimontana, sempre a ingresso libero, si esibisce Mafalda Minnozzi con il Brazilian Trio alle 22. Aperti numerosi siti culturali: Castel Sant’Angelo, il Pantheon, il Parco archeologico dell’Appia Antica, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e diverse strutture civiche, inclusi i Musei Capitolini, l’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, Palazzo Braschi, i Mercati di Traiano e i Musei di Villa Torlonia, con il Bunker e i rifugi antiaerei. La sera, all’Ara Pacis, prosegue il ciclo “L’Ara si rivela” con appuntamenti serali alle 21, 22 e 23. Al Circo Massimo, sono disponibili esperienze immersive in realtà aumentata e virtuale, mentre a Cinecittà World si tiene il “Bonita Pool Party” con reggaeton, hip-hop, dj set e schiuma party.

A Roma World, infine, è possibile vivere un’esperienza nell’antica Roma tra gladiatori, falconeria e tiro con l’arco.

Anche Milano celebra il Ferragosto con un’ampia proposta culturale. La musica classica risuona alle 16 nel Santuario di Santa Maria dei Miracoli (San Celso), dove il Quartetto Vanvitelli propone una “tenzone musicale barocca” tra Alessandro Scarlatti e Georg Friedrich Händel. Alla Cascina Cuccagna, nell’ambito della rassegna “Il rito del jazz”, si tengono due set a ingresso libero del trio jazz svizzero Elæna. L’arena estiva “Estate al Castello” nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco prosegue con la proiezione di “I fichissimi” di Carlo Vanzina alle 21. Aperti Palazzo Reale (10-19.30) e il Museo del Novecento.

Le Gallerie d’Italia di piazza della Scala offrono ingresso gratuito per Ferragosto, con le mostre “Arnaldo Pomodoro. Una vita” e “Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento”.

A Torino, sono previste aperture straordinarie dei musei civici, visite serali e un concerto di Ferragosto a Rucàs di Bagnolo Piemonte. Il concerto propone un viaggio musicale nel Novecento, con l’Intermezzo sinfonico della Butterfly di Puccini e un omaggio alla “Dolcevita” di Fellini tramite il celebre tema di Nino Rota.

Bologna dedica il Ferragosto all’arte e alla scoperta. Aperti il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna – e i musei civici archeologico e medievale (10-19). Visitabili anche Palazzo Pepoli – Museo della storia – e il Museo dell’Ottocento (stessi orari).

Il Complesso di Santa Maria della Vita è aperto fino alle 18.30 e ospita il celebre “Compianto sul Cristo morto” di Niccolò dell’Arca. Sono disponibili anche Palazzo Fava (10–18) e il Palazzo dell’Archiginnasio con il Teatro Anatomico (10–17.30). Per un panorama suggestivo, il San Luca Express è attivo tutta la giornata per raggiungere il Santuario della Madonna di San Luca.

A Napoli, l’alba del 15 agosto si illumina con “Note Incantate” alle 5 sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo. Questa proposta gratuita, parte del progetto comunale “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”, offre una visuale sul Golfo all’alba. Partecipazione gratuita su prenotazione, con due navette gratuite in partenza alle 4 da Piazza Municipio e Parcheggio Brin.

Genova accoglie i residenti con la “Sagra delle persone rimaste a Genova” ai Giardini Luzzati dal 19 agosto (serata del 14). Previste aperture straordinarie di musei e mostre, e attività serali al Porto Antico, incluso l’Acquario di Genova con orario serale.

Aperture diffuse nei luoghi statali

Il Ministero della Cultura ha confermato per il 15 agosto 2026 l’apertura regolare di musei, parchi archeologici, castelli, ville e complessi monumentali statali. Le strutture seguiranno gli orari consueti o quelli specifici. Tra le numerose aperture figurano la Galleria Estense di Modena, Palazzo Milzetti a Faenza, il MNAS di Grado, il Museo Giacomo Manzù e la Galleria Corsini, Palazzo Barberini e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Castel Sant’Angelo, il Pantheon e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Il MAMbo: un centro per l'arte moderna a Bologna

Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, inaugurato nel 2007 e sorto dalle ceneri della storica Galleria d’Arte Moderna, offre un’interpretazione dell’arte italiana dagli anni Cinquanta a oggi. Il museo, di circa 9.500 mq nell’ex forno del pane, si configura come un laboratorio interdisciplinare della cultura contemporanea. Per il Ferragosto 2026 (giovedì 15 agosto), il MAMbo sarà aperto dalle 10 alle 19, come per domeniche e festivi. Su appuntamento, è inoltre possibile visitare la mostra di Robert Kuśmirowski “P E R S O [A] N O M A L I A”, allestita nella Sala delle Ciminiere.

In sintesi, il Ferragosto 2026 offre un’occasione unica per vivere le città italiane attraverso un’offerta culturale e di intrattenimento senza precedenti, trasformando la festività in una celebrazione urbana per chi decide di non partire.