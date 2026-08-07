I Wiener Philharmoniker hanno svelato il calendario della loro nuova stagione nella Sala d'Oro del Musikverein di Vienna. L'evento principale sarà il tradizionale Concerto di Capodanno del 1° gennaio 2027, che vedrà per la prima volta alla direzione il maestro Tugan Sokhiev. La nomina, annunciata in conferenza stampa, sottolinea l'importanza della scelta. Sokhiev succede a Christian Thielemann e guiderà i Wiener con altri maestri durante la stagione.

Il programma 2026 prevede oltre venti concerti sinfonici, affiancati da appuntamenti internazionali, inclusa una tournée in Asia e i consueti concerti viennesi.

L'affidamento del Concerto di Capodanno a Tugan Sokhiev è una decisione significativa. Il direttore russo, noto per esperienze con Bolshoi e Orchestre National du Capitole de Toulouse, è stato accolto con favore. L'orchestra ha espresso orgoglio nell'affidare a Sokhiev un evento che incarna la sua tradizione. Il concerto sarà trasmesso in diretta in numerosi paesi, confermando la sua rilevanza globale.

Il Musikverein e il Concerto di Capodanno

Il Musikverein di Vienna, sede storica dei Wiener Philharmoniker, è noto per l'acustica e l'atmosfera della sua Sala d'Oro, capace di ospitare circa 2.000 spettatori. Il Concerto di Capodanno, nato nel 1939, si tiene annualmente e attira milioni di ascoltatori grazie alla trasmissione televisiva in oltre novanta paesi.

Il repertorio include brani della tradizione viennese, in particolare le musiche di Johann Strauss e altri compositori austriaci dell'Ottocento. Questo evento è divenuto simbolo della cultura europea, unendo il pubblico nell'auspicio di pace e arte per il nuovo anno.

I Wiener Philharmoniker: eccellenza direttoriale

Fondata nel 1842, l'orchestra dei Wiener Philharmoniker è tra le più prestigiose al mondo. Ha collaborato con illustri bacchette, tra cui Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Riccardo Muti e Zubin Mehta. Ogni Concerto di Capodanno è affidato a un maestro diverso, tra i più apprezzati a livello internazionale. Tugan Sokhiev, classe 1977, si è distinto per una carriera alla guida di teatri e orchestre europee. L'attesa conferma il valore dell'appuntamento per la comunità musicale globale.