Ats Power è una società che si occupa della vendita di forniture di luce e gas con sede a Torremaggiore, nella provincia di Foggia. Con un occhio di riguardo verso la salvaguardia dell'ambiente e all'efficientamento energetico, propone alla sua clientela offerte vantaggiose abbassa bollette e diversi canali di comunicazioni utili per risolvere problematiche amministrative e tecniche.

I canali di comunicazione di Ats Power

Ats Power dispone di diversi contatti telefonici: per pratiche amministrative il numero da contattare è 335.13.66.425, mentre per richiedere informazioni sui pagamenti basta comporre il 388.69.35.794 (a questo numero si può inviare un messaggio anche tramite Whatsapp).

Si può comunicare l'autolettura attraverso due numeri: 0882.39.31.97 o 0882.38.29.10, mentre per le informazioni sulle fatture basta rivolgersi al numero 0882.39.31.97. Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19. I numeri non sono gratuiti e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario.

Per qualsiasi tipo di reclamo si può scaricare il modulo in PDF presente sul sito, compilarlo in ogni campo e inviarlo utilizzando una della seguenti modalità:

tramite email all'indirizzo info@atspower.it ;

; tramite raccomandata all'indirizzo di posta ordinaria piazza Giovanni Paolo II 8, 71017 Torremaggiore (Foggia );

); presso uno degli sportelli Ats Power dislocati sul territorio.

Comunicare con Ats Power attraverso la live chat

Si può entrare in contatto con Ats Power anche attraverso la chat diretta presente sull'home page del sito aziendale.

Per parlare con un consulente basta cliccare su "collegati con un operatore", il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19. Il contratto può essere gestito online attraverso l'area clienti presente sul sito. Previa registrazione basta fare login con le proprie credenziali d'accesso.

Per ricevere assistenza tecnica, invece, il cliente può inviare la propria richiesta scegliendo uno dei seguenti canali di comunicazione:

numero di telefono 0882.38.21.10 (il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario);

(il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario); email all'indirizzo info@atspower.it ;

; chat diretta presente nell'home page del sito.

Per le forniture di luce e gas Ats Power offre agli utenti il servizio "Bolletta su misura", che permette al potenziale cliente di conoscere il risparmio praticabile sulla bolletta.

Per ricevere una consulenza basta inviare, tramite il form disponibile sul sito aziendale, i propri dati di contatto e l'ultima fattura ricevuta dal proprio fornitore in formato PDF. In questo modo il consulente ha la possibilità di contattare l'utente per proporre un preventivo su misura.

L'impegno di Ats Power nel campo dell'efficientamento energetico

Ats Power è attiva anche sul fronte dell'efficientamento energetico ottimizzando attraverso le sue attività il rapporto tra il fabbisogno energetico e il livello di emissioni, grazie all'utilizzo in maniera ottimale delle fonti energetiche. Il fabbisogno energetico di un'abitazione, per esempio, si può ridurre con l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico o l'eolico.

Anche il controllo dell'efficienza energetica del proprio impianto di riscaldamento contribuisce a una diminuzione dei consumi e del livello di emissioni. Attraverso la ‘verifica dei fumi’ si può tenere sotto controllo il rendimento del proprio impianto, diminuendo così i costi sulla bolletta e l'inquinamento atmosferico.