Enerviva opera nel Mercato Libero ed è impiegata nella commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas naturale. L'offerta di servizi, spiega l’azienda, è studiata avendo un occhio di riguardo verso la salvaguardia dell'ambiente e si rivolge a clienti domestici e business. Per avere un contatto diretto con la clientela mette a disposizione un numero verde con cui si può chiedere assistenza e informazioni sulle offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Enerviva attraverso il numero verde

Enerviva offre assistenza agli utenti tramite il numero verde 800.126.920 ed è attiva sui social anche attraverso i profili Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin.

Qualsiasi tipo di richiesta può essere inviata attraverso la compilazione del form apposito presente nella sezione "contatti" del sito aziendale.

Ai clienti si consiglia, inoltre, di comunicare periodicamente l'autolettura del contatore del gas, in maniera tale da poter pagare l'importo relativo ai consumi effettivi e non a quelli stimati. Per farlo basta compilare il form presente sul sito nella sezione "autolettura", indicando la data, le cifre della lettura e il codice Pdr (presente nella bolletta).

La fornitura può essere gestita in autonomia anche tramite l'area clienti di Enerviva o l'app scaricabile da App Store e Google Play. Per accedervi basta utilizzare l'email scelta durante l'attivazione della fornitura e la password personale.

Il pronto intervento di Enerviva

Per emergenze e guasti relativi alle forniture di gas, energia elettrica e teleriscaldamento Enerviva non dispone di un personale numero di pronto intervento, infatti bisogna fare riferimento all'impresa di distribuzione che gestisce il servizio nella zona in cui viene effettuata la fornitura.

Il numero da chiamare è presente in bolletta ed è attivo 24 ore su 24.

In caso di malfunzionamento tecnico come fughe di gas, irregolarità della fornitura o danneggiamento alla rete di distribuzione si consiglia di contattare il pronto intervento repentinamente, in maniera tale da evitare qualsiasi tipo di pericolo.

Inviare un reclamo a Enerviva

Per inviare un reclamo il cliente di Enerviva può usufruire dei moduli presenti nella sezione "reclami" del sito o redigere su carta bianca scrivendo necessariamente questi dati: nome e cognome o ragione sociale, l'indirizzo della fornitura, l'indirizzo email e/o di posta ordinaria (quest'ultimo solo se è diverso da quello della fornitura) e il servizio a cui si riferisce il reclamo.

Il tutto va spedito tramite uno dei seguenti recapiti:

posta ordinaria: via San Matteo 5, 06081 Assisi (Perugia) ;

; posta certificata: info@pec.enerviva.it.

Enerviva offre energia da fonti rinnovabili

Enerviva offre un servizio personalizzato agli utenti domestici e alle piccole e medie imprese. Le tariffe per l'energia elettrica e il gas possono essere a prezzo bloccato per 12 mesi, in maniera tale da riparare l'utente da eventuali imprevisti del mercato all'ingrosso. Si può optare anche per il prezzo indicizzato e in questo caso si paga l'energia in base alle quotazioni di mercato, con un piccolo contributo per l'accesso al mercato all'ingrosso.

L'energia elettrica offerta da Enerviva è 100% green e certificata da Garanzie di origine. Per il gas naturale le emissioni di CO2 sono compensate con crediti di carbonio certificati, che sovvenzionano progetti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.