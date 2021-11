Eu|P (Energie und Umwelt Passeier) è una società cooperativa con sede a San Leonardo in Passiria (Bolzano) che si occupa della fornitura di energia elettrica. Negli anni ha fondato anche E|Pa, fornitore di energia locale per la Val Passiria. Per permettere a tutti gli utenti di conoscere le offerte vantaggiose abbassa bollette, l'azienda mette a disposizione uno sportello telefonico. Per tutte le situazioni di emergenza relative a guasti della rete, invece, il cliente ha la possibilità di contattare un numero verde.

Come contattare il servizio clienti di Eu|P

Un cliente Eu|P può ricevere assistenza attraverso il numero di rete fissa 0473.49.23.75 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e attraverso questo sportello telefonico si possono richiedere informazioni o inoltrare reclami. Gli operatori ricevono l'utenza anche attraverso lo sportello informativo situato a Kohlstatt 73/a – San Leonardo in Passiria (Bolzano). Le richieste possono essere inoltrate anche tramite email all'indirizzo info@eup.bz.it.

Per segnalazioni guasti bisogna contattare direttamente il proprietario della rete (Selnet) al numero verde 800.835.899.

La sezione modulistica di Eu|P

Sul sito di Eup è disponibile una sezione "download" in cui si possono scaricare i moduli per:

fare richiesta per una nuova fornitura o richiedere la disattivazione;

richiedere l'aumento di potenza/modifica fornitura;

richiedere la voltura;

fare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

il rifiuto alla comunicazione dei dati personali;

l'informativa sulla privacy;

l'informativa sulle fasce per le forniture non domestiche;

la dichiarazione sostitutiva di certificazione;

la richiesta di recesso.

I moduli vanno compilati in ogni parte e spediti tramite posta ordinaria all'indirizzo Kohlstatt 73/a, 39015 San Leonardo in Passiria (Bolzano).

Eu|P nasce come società cooperativa nel 2010

L'obiettivo di Eu|P è quello di fornire energia a prezzi convenienti, indipendentemente dai prezzi praticati su base nazionale, e per garantire un approvvigionamento indipendente di energia elettrica intende subentrare alla Selnet nella gestione delle linee presenti nel territorio di San Leonardo in Passiria e ai comuni che conferiranno all'azienda l'apposito incarico.

La società cooperativa è stata fondata nel 2010 e nello stesso anno ha dato la possibilità ai cittadini di San Leonardo in Passiria di associarsi. Grazie alla quota associativa i soci possono usufruire di una tariffa agevolata.

Eu|P fondatrice del fornitore di energia locale E|Pa

Eu|P è anche proprietaria di E|Pa - Energie Passerier, azienda che opera nel Mercato Libero dell'elettricità. Il marchio è stato fondato per dare agli abitanti della Val Passiria la possibilità di scegliere un fornitore di elettricità locale. Ogni cliente della Centrale idroelettrica San Martino in Passiria può aderire alla cooperativa Eu|P, basta presentare la propria domanda presso gli uffici E|Pa situati in via del Villaggio 46, San Martino in Passiria (Bolzano).

Dopo la richiesta di adesione sarà l'azienda a occuparsi del passaggio dall'attuale fornitore a E|Pa e ogni membro ha diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti della Eu|P a San Leonardo Passiria e ha pieno diritto di voto.