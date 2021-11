Estra Energie è una società del gruppo Estra, attiva sul mercato libero della vendita di gas naturale ed energia elettrica, principalmente nel Centro Italia ma con una presenza anche in alcune zone del Sud Italia.

La vendita di gas e luce è rivolta a clienti domestici, retail, industriali e alla Pubblica Amministrazione.

L’azienda partecipa anche a gare per la fornitura gas agli enti pubblici, annoverando tra i suoi clienti alcuni di particolare importanza (CONSIP, CET consorzio Energia Toscana, CAIE consorzio autostrade italiane, Grandi Stazioni).

Tra gli altri servizi descritti sul sito web dell’azienda, anche l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e la vendita, nei propri store, di strumenti per la mobilità sostenibile e il risparmio energetico come: biciclette elettriche, lampade a LED, termostati intelligenti.

Estra Energie: numero verde e altri contatti

Sono numerosi i contatti che Estra mette a disposizione degli utenti attraverso 89 operatori di contact center e digital ed oltre 100 consulenti al pubblico negli store e agli sportelli.

Il contatto telefonico per i clienti privati è il numero verde gratuito 800 128 128 per chiamate dal telefono fisso. Per chiamate dal cellulare o dall’estero, il numero da comporre è lo 02 82 70.

Per le aziende o le partite iva, il numero verde è 800 104 104, raggiungibile sia da fisso che da cellulare.

Sul sito web di Estra Energie è possibile rintracciare lo store più vicino al quale rivolgersi per nuovi contratti e pratiche. Gli store sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 21:00 e il sabato, dalle 8:00 alle 13:00.

Altri modi per mettersi in contatto con il fornitore sono offerti dalla chat on line presente sul sito oppure compilando il modulo di “Richiesta Contatto”.

I clienti possono inoltre scaricare una App a loro dedicata attraverso la quale visualizzare tutti i contratti attivi, monitorare i consumi e pagare le bollette in tempo reale.

Tutti i contatti possono essere utilizzati anche da coloro che non sono ancora clienti di Estra Energie, ma desiderano acquisire informazioni in merito ai servizi offerti. Informazioni che possono essere integrate visitando il canale Abbassa Bollette di Blasting News, sempre aggiornato con le ultime novità in campo energetico.

Le forniture di Estra Energie

Consultando la pagina web aziendale si possono trovare le seguenti offerte commerciali per quanto riguarda le utenze domestiche, tutte senza costi di attivazione:

Scelta Pura Gas. Che prevede un prezzo in linea con il mercato e CO₂ compensata con progetti internazionali che sviluppano energie ecosostenibili.

Scelta Pura Luce. Prezzo al passo con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ed energia certificata proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Futuro Led. Che comprende in omaggio 4 lampadine led che consumano il 90% in meno.

Per quanto riguarda le aziende, Estra Energie mette a disposizione il supporto di consulenti per scegliere e attivare un contratto di fornitura più efficiente in base alle specifiche esigenze.

L’impegno “green “ dell’azienda

In un periodo in cui la “transizione ecologica” sembra essere diventata la parola d’ordine per salvaguardare l’ambiente, tutte le aziende operanti in campo energetico si sono attivate per proporre agli utenti soluzioni in grado di garantire un maggiore sostenibilità. Estra Energie non fa eccezione e sul sito web sono riportate tutte le informazioni riguardanti l’impegno “green” dell’azienda. Tra le iniziative intraprese con questo obiettivo, si legge, l’azienda ha sposato il progetto di forestazione Mosaico Verde di AzzeroCO2 e Legambiente, mirato a riqualificare il territorio italiano e gestire in modo sostenibile le foreste esistenti.

Quest'anno sono stati scelti tre boschi nei quali saranno piantati circa 9.000 tra piante e arbusti in 3 anni.